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Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи
Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи
Работы по благоустройству пляжей в Севастополе планируется завершить к концу мая, сообщает в пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T14:05
2025-05-12T14:05
севастополь
новости севастополя
пляжи
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туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству пляжей в Севастополе планируется завершить к концу мая, сообщает в пресс-служба правительства города."Сейчас порядка 90% операторов пляжей заключили необходимые договоры и выполняют мероприятия, необходимые для получения деклараций ГИМС МЧС", - цитирует пресс-служба замначальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.В частности, на пляже "Нахимовец" уже обследовали дно, сдали в Роспотребнадзор анализы воды и песка, сформировали штат спасателей, подали документы в инспекцию по маломерным судам, чтобы получить необходимые разрешения для работы летом."Благоустроить городские пляжи планируется к концу мая", - уточнили в пресс-службе.Полная готовность пляжей в Крыму должна быть обеспечена к 1 июня, информировали ранее в минкурортов республики. В этом сезоне на полуострове планируется открытие больше 330 пляжей. Самое большое их количество сосредоточено в Евпатории – 74, Ялте – 72, Алуште – 63 и Феодосии – 42.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие табличкиНавес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре городаПляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, пляжи, крым курортный, курортный сезон, туризм в крыму, черное море
Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи

Благоустройство пляжей в Севастополе планируют завершить к концу мая

14:05 12.05.2025
 
© РИА Новости КрымКрасота Крыма
Красота Крыма - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству пляжей в Севастополе планируется завершить к концу мая, сообщает в пресс-служба правительства города.
"Сейчас порядка 90% операторов пляжей заключили необходимые договоры и выполняют мероприятия, необходимые для получения деклараций ГИМС МЧС", - цитирует пресс-служба замначальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.
В частности, на пляже "Нахимовец" уже обследовали дно, сдали в Роспотребнадзор анализы воды и песка, сформировали штат спасателей, подали документы в инспекцию по маломерным судам, чтобы получить необходимые разрешения для работы летом.
"Благоустроить городские пляжи планируется к концу мая", - уточнили в пресс-службе.
Полная готовность пляжей в Крыму должна быть обеспечена к 1 июня, информировали ранее в минкурортов республики. В этом сезоне на полуострове планируется открытие больше 330 пляжей. Самое большое их количество сосредоточено в Евпатории – 74, Ялте – 72, Алуште – 63 и Феодосии – 42.
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СевастопольНовости СевастополяПляжиКрым курортныйКурортный сезонТуризм в КрымуЧерное море
 
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Заголовок открываемого материала
14:05Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи
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