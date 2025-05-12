https://crimea.ria.ru/20250512/kogda-v-sevastopole-podgotovyat-k-sezonu-plyazhi-1146376536.html

Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи

Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Когда в Севастополе подготовят к сезону пляжи

Работы по благоустройству пляжей в Севастополе планируется завершить к концу мая, сообщает в пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T14:05

2025-05-12T14:05

2025-05-12T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Работы по благоустройству пляжей в Севастополе планируется завершить к концу мая, сообщает в пресс-служба правительства города."Сейчас порядка 90% операторов пляжей заключили необходимые договоры и выполняют мероприятия, необходимые для получения деклараций ГИМС МЧС", - цитирует пресс-служба замначальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.В частности, на пляже "Нахимовец" уже обследовали дно, сдали в Роспотребнадзор анализы воды и песка, сформировали штат спасателей, подали документы в инспекцию по маломерным судам, чтобы получить необходимые разрешения для работы летом."Благоустроить городские пляжи планируется к концу мая", - уточнили в пресс-службе.Полная готовность пляжей в Крыму должна быть обеспечена к 1 июня, информировали ранее в минкурортов республики. В этом сезоне на полуострове планируется открытие больше 330 пляжей. Самое большое их количество сосредоточено в Евпатории – 74, Ялте – 72, Алуште – 63 и Феодосии – 42.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие табличкиНавес и лавочки на дне: в Севастополе очистили пляж в центре городаПляжи, арт-кластер и дайвинг – Судак готов встретить туристов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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