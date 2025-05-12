https://crimea.ria.ru/20250512/kogda-v-sevastopole-otkroyut-filial-natsionalnogo-tsentra-rossiya-1146373643.html

Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"

Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия" - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"

Первый на юге России филиал Национального центра "Россия" откроют в Севастополе уже в этом году. Как сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев, в связи... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T12:34

2025-05-12T12:34

2025-05-12T12:34

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

национальный центр "россия"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Первый на юге России филиал Национального центра "Россия" откроют в Севастополе уже в этом году. Как сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев, в связи с этим одноименный кинотеатр в городе временно приостанавливает работу.По его словам, филиал центра, на территории которого появятся выставочная экспозиция, иммерсивный кинотеатр, универмаг севастопольских товаров, детская лаборатория с мастер-классами, гастрономический ряд с блюдами местной кухни, создадут в здании кинотеатра "Россия".Для проведения работ кинотеатр временно приостановит деятельность с 12 мая. Как подчеркнул Развожаев, севастопольский филиал центра "Россия" станет первым на юге страны.Создать Национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия", а также организовать филиалы данного центра в регионах в июле 2024 года, поручил ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира МашковаС выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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