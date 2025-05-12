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Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия" - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"
Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия" - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"
Первый на юге России филиал Национального центра "Россия" откроют в Севастополе уже в этом году. Как сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев, в связи... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T12:34
2025-05-12T12:34
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
национальный центр "россия"
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Первый на юге России филиал Национального центра "Россия" откроют в Севастополе уже в этом году. Как сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев, в связи с этим одноименный кинотеатр в городе временно приостанавливает работу.По его словам, филиал центра, на территории которого появятся выставочная экспозиция, иммерсивный кинотеатр, универмаг севастопольских товаров, детская лаборатория с мастер-классами, гастрономический ряд с блюдами местной кухни, создадут в здании кинотеатра "Россия".Для проведения работ кинотеатр временно приостановит деятельность с 12 мая. Как подчеркнул Развожаев, севастопольский филиал центра "Россия" станет первым на юге страны.Создать Национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия", а также организовать филиалы данного центра в регионах в июле 2024 года, поручил ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стало главным достижением Крыма на выставке "Россия"В Москве на ВДНХ стартовал день Севастополя с участием Владимира МашковаС выставки-форума "Россия" по стране разлетелась тысяча крымских открыток
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Когда в Севастополе откроют филиал Национального центра "Россия"

Первый на юге РФ филиал Национального центра "Россия" откроют в Севастополе

12:34 12.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе появится филиал Национального центра "Россия
В Севастополе появится филиал Национального центра Россия
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Первый на юге России филиал Национального центра "Россия" откроют в Севастополе уже в этом году. Как сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев, в связи с этим одноименный кинотеатр в городе временно приостанавливает работу.
"Филиал Национального центра "Россия" в городе Севастополе откроет свои двери для посетителей уже в сентябре 2025 года", - проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, филиал центра, на территории которого появятся выставочная экспозиция, иммерсивный кинотеатр, универмаг севастопольских товаров, детская лаборатория с мастер-классами, гастрономический ряд с блюдами местной кухни, создадут в здании кинотеатра "Россия".
Для проведения работ кинотеатр временно приостановит деятельность с 12 мая. Как подчеркнул Развожаев, севастопольский филиал центра "Россия" станет первым на юге страны.
Создать Национальный центр для сохранения наследия выставки "Россия", а также организовать филиалы данного центра в регионах в июле 2024 года, поручил ранее президент России Владимир Путин.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяНациональный центр "Россия"КрымНовости Крыма
 
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