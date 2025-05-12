https://crimea.ria.ru/20250512/eto-nakhodki-buduschego-kakie-tayny-skryvaet-more-u-beregov-kryma-1146255928.html

"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма

"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 12.05.2025

"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма

Практически все побережье Черного моря связано с событиями Великой Отечественной войны, и глубины акватории здесь хранят нераскрытые тайны трагедий и побед... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T08:03

2025-05-12T08:03

2025-05-12T08:03

радио "спутник в крыму"

новости крыма

крым

виктор вахонеев

история

археология в крыму

подводные экспедиции у берегов крыма

крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Практически все побережье Черного моря связано с событиями Великой Отечественной войны, и глубины акватории здесь хранят нераскрытые тайны трагедий и побед советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.История на днеПо его словам, Черное море хранит тайны не только древних кораблекрушений, но и Великой Отечественной войны. Почти все побережье Черного моря так или иначе связано с ее событиями, поскольку немецкая авиация нанесла здесь большой урон нашему флоту, сказал Вахонеев.В темных глубинах Черного моря специалисты продолжают обнаруживать разного класса корабли и катера, поскольку в этот исторический период здесь происходило большое количество десантных операций, отметил Вахонеев."Один из таких катеров даже был поднят, в последствии отреставрирован, и сегодня он в Эльтигене, в Керчи, стоит в виде мемориала. И таких катеров очень много: торпедные катера, сторожевые. Буквально на днях в Геленджике, где сейчас проходит подводная экспедиция и куда съехались дайверы с разных регионов России, нашли место гибели торпедного катера, затонувшего в 1943-м году", – добавил Вахонеев.Помимо судов, на дне лежат самые разные самолеты, отметил он.Есть и другие находки, например, американский самолет Curtiss P-40 Kitty Hawk – одна из тех летающих машин, что была передана Советскому Союзу США по ленд-лизу, а также американские истребители Airаcobra, сказал Вахонеев."И немецкие самолеты мы исследовали. К примеру, в акватории Тарханкута несколько лет назад нашли бомбардировщик Henkel. В другом самолете был кожаный чемодан, а внутри полетные карты достаточно большого масштаба, фольгированные, с разнообразными пометками. Позиции и укрепления были обозначены. Но основная их задача была – прокладка авиационных маршрутов. Такие находки тоже есть", - говорит Вахонеев.Во время экспедиций, работы дайверов и глубоководной подводной техники ученые скрупулезно фиксируют все находки, чтобы восстановить ход событий."Это не только номера двигателей, каких-то деталей, но иногда бывают и личные предметы, какие-то гравировки на них", – отметил Вахонеев.Табу для наукиОднако, несмотря на научный интерес, стремление восстановить все вехи истории и даже простое любопытство, есть у ученых незыблемое правило, когда дело касается подводной находки, связанной с трагедией Великой Отечественной, подчеркнул он."Должны ли мы вскрывать и входить в трюмы, в каюты? Стоит ли это делать? Однозначно хочу сказать, что среди нашего научного профессионального сообщества мы считаем, что это табу. Это большие братские могилы, которые мы зафиксировали, осмотрели, сделали трехмерную модель – и все. Ничего оттуда не поднимать, все оставить на своих местах. Потому что для нас это большая трагедия и боль. И, наверное, и сейчас наше общество, и возможно, наши дети и внуки еще будут не готовы", - говорит эксперт.Среди таких тяжелых находок – теплоход "Армения". В ноябре 1941-го санитарное судно эвакуировало раненых и медицинский персонал из Крыма, было обстреляно немецкой авиацией, затонуло у берегов Ялты в считаные минуты и погребло с собой на дне, по разным данным, от 4-5 до 8-10 тысяч человек.В 2020 году его обнаружили специалисты Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ при поддержке сотрудников Центра подводных исследований (РГО), рассказал Вахонеев:"Делом чести было его найти. И Министерство обороны РФ поставили такую задачу. И было множество экспедиций, каждый год привлекались очень серьезные силы и средства. А это как поиск иголки в стоге сена: небольшой корабль на глубине 1,5-2 тысячи метров. Колоссальная работа. И с ней справились. Нашли, идентифицировали "Армению" и даже подняли с нее колокол, который в Ялте в качестве мемориала был установлен".Еще одна из сравнительно недавних таких находок – подводная лодка ЩА-216, затонувшая недалеко от мыса Тарханкут в феврале 1944 году, за три месяца до полного освобождения Севастополя и всего Крыма, после атаки немецких кораблей-охотников за подлодками."Мы нашли ее и опустились. Снаружи всю ее оплыли, сделали трехмерную реконструкцию. Попытались восстановить последние моменты, определили, куда попала бомба, где был взрыв. И увидели, что вся винторулевая группа стоит на всплытие. Это означает, что, когда лодка пыталась скрываться от преследований, она сначала заглубилась. А когда рядом взорвалась бомба, повредив часть обшивки, началось затопление отсеков, и командир корабля дал команду на всплытие. Но, к сожалению, вода слишком быстро прибывала", - рассказывает Вахонеев.Соблазн вскрыть подлодку, найти документы, предметы экипажа, был слишком велик, признается он. Но этический момент все же возобладал:"Мы все же оставили ее и объявили тоже братской могилой".Находки будущегоНо есть еще немало мест различных крушений, о которых известно, но до сих пор не обнаружили точных координат, говорит эксперт.По его словам, среди представляющих для науки особый интерес находок – лидер эскадренных миноносцев "Харьков" и два эсминца, которые были потеряны при попытке совершить рейд из Туапсе и к берегам Крыма, чтобы совершить обстрел немецких позиций и вернуться."И под Феодосией, не доходя до Керченского пролива, их заметила немецкая авиация. Мы сначала сбили немецкий разведчик и постарались подобрать группу летчиков, которая с парашютами спрыгнула. Потеряли время. А потом начали роем заходить немецкие бомбардировщики. Немцы по 10 − 14 самолетов запускали и потопили наши корабли. И до сих пор они не найдены и, скорее всего, тоже на достаточно серьезной глубине лежат. Но и это мы тоже найдем. Возможно, осмотрим, но больше прикасаться не будем", - заключил эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250509/cudakskie-dayvery-ustanovili-pod-vodoy-kolokol-v-pamyat-pogibshikh-moryakov-1146332141.html

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