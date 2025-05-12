https://crimea.ria.ru/20250512/es-prevraschaetsya-v-evropeyskiy-analog-nato--senator-1146370259.html

ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор

ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор - РИА Новости Крым, 12.05.2025

ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор

На Западе создаются условия для превращения ЕС в европейский аналог военного блока НАТО на антироссийской основе. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T10:38

2025-05-12T10:38

2025-05-12T10:38

политика

европа

европейский союз (ес)

алексей пушков

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. На Западе создаются условия для превращения ЕС в европейский аналог военного блока НАТО на антироссийской основе. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя готовящееся подписание так называемого "оборонного пакта" между Евросоюзом и Великобританией.Пушков отметил, что согласно проекту "оборонного пакта", британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил. При этом в будущем соглашении утверждается, что Европа якобы сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время.Ранее британская газета The Times сообщила, что на этой неделе Великобритания и Евросоюз представят пакт об обороне и безопасности в рамках соглашения. Документ укрепляет военное сотрудничество в рамках операций НАТО и предусматривает механизм совместных действий, если США заблокируют подобные инициативы. Соглашение обязывает стороны проводить раз в полгода "стратегические консультации" по общим интересам с участием главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и верховного представителя ЕС Каи Каллас.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение

европа

великобритания

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политика, европа, европейский союз (ес), алексей пушков, великобритания, нато, в мире