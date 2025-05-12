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ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор - РИА Новости Крым, 12.05.2025
ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
На Западе создаются условия для превращения ЕС в европейский аналог военного блока НАТО на антироссийской основе. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T10:38
2025-05-12T10:38
политика
европа
европейский союз (ес)
алексей пушков
великобритания
нато
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. На Западе создаются условия для превращения ЕС в европейский аналог военного блока НАТО на антироссийской основе. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя готовящееся подписание так называемого "оборонного пакта" между Евросоюзом и Великобританией.Пушков отметил, что согласно проекту "оборонного пакта", британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил. При этом в будущем соглашении утверждается, что Европа якобы сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время.Ранее британская газета The Times сообщила, что на этой неделе Великобритания и Евросоюз представят пакт об обороне и безопасности в рамках соглашения. Документ укрепляет военное сотрудничество в рамках операций НАТО и предусматривает механизм совместных действий, если США заблокируют подобные инициативы. Соглашение обязывает стороны проводить раз в полгода "стратегические консультации" по общим интересам с участием главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и верховного представителя ЕС Каи Каллас.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога США больше не могут быть гарантом безопасности Европы – шеф Пентагона Войска ЕС могут участвовать в конфликте против России в тылу ВСУ – мнение
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политика, европа, европейский союз (ес), алексей пушков, великобритания, нато, в мире
ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор

ЕС превращается в аналогичный НАТО военный блок на антироссийской основе – Пушков

10:38 12.05.2025
 
© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, FileФлаги ЕС. Архивное фото
Флаги ЕС. Архивное фото
© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. На Западе создаются условия для превращения ЕС в европейский аналог военного блока НАТО на антироссийской основе. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя готовящееся подписание так называемого "оборонного пакта" между Евросоюзом и Великобританией.

"Фактически Британия возвращается в Европу в военном отношении. Таким образом, создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО". Причем усиление военного сотрудничества между Лондоном и Брюсселем осуществляется на антироссийской основе", - написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что согласно проекту "оборонного пакта", британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил. При этом в будущем соглашении утверждается, что Европа якобы сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время.
Ранее британская газета The Times сообщила, что на этой неделе Великобритания и Евросоюз представят пакт об обороне и безопасности в рамках соглашения. Документ укрепляет военное сотрудничество в рамках операций НАТО и предусматривает механизм совместных действий, если США заблокируют подобные инициативы. Соглашение обязывает стороны проводить раз в полгода "стратегические консультации" по общим интересам с участием главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми и верховного представителя ЕС Каи Каллас.
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ПолитикаЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Алексей ПушковВеликобританияНАТОВ мире
 
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