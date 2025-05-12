https://crimea.ria.ru/20250512/es-potratit-dokhody-ot-rossiyskikh-aktivov-na-vooruzhenie-kieva-1146374028.html

ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева

ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева - РИА Новости Крым, 12.05.2025

ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева

900 млн евро от замороженных российских активов будут направлены Евросоюзом на оружие и боеприпасы для киевского режима, еще миллиард - на производство... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T12:49

2025-05-12T12:49

2025-05-12T12:49

европейский союз (ес)

поставки западного оружия украине

замороженные активы россии

украина

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111466/16/1114661691_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_c5c0b8724bfc8c78750b6cd52acf58a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 900 млн евро от замороженных российских активов будут направлены Евросоюзом на оружие и боеприпасы для киевского режима, еще миллиард - на производство беспилотников и ракет на Украине. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис на втором форуме для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.Еврочиновник уточнил, что контракты по вливанию в украинский ВПК уже подписаны во Львове на прошлой неделе. Деньги вложат "в передовые разработки украинской оборонной промышленности", в частности в производство беспилотников и ракет.После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае 2024 года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на ЗападеG7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активовТрамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), поставки западного оружия украине, замороженные активы россии, украина, новости, россия