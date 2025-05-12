ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева
ЕС потратит 900 млн евро доходов от активов РФ на оружие для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 900 млн евро от замороженных российских активов будут направлены Евросоюзом на оружие и боеприпасы для киевского режима, еще миллиард - на производство беспилотников и ракет на Украине. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис на втором форуме для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.
"ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины… Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины", - цитирует Фриса РИА Новости.
Еврочиновник уточнил, что контракты по вливанию в украинский ВПК уже подписаны во Львове на прошлой неделе. Деньги вложат "в передовые разработки украинской оборонной промышленности", в частности в производство беспилотников и ракет.
После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае 2024 года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
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