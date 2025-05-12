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ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева
ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева - РИА Новости Крым, 12.05.2025
ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева
900 млн евро от замороженных российских активов будут направлены Евросоюзом на оружие и боеприпасы для киевского режима, еще миллиард - на производство... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T12:49
2025-05-12T12:49
европейский союз (ес)
поставки западного оружия украине
замороженные активы россии
украина
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 900 млн евро от замороженных российских активов будут направлены Евросоюзом на оружие и боеприпасы для киевского режима, еще миллиард - на производство беспилотников и ракет на Украине. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис на втором форуме для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.Еврочиновник уточнил, что контракты по вливанию в украинский ВПК уже подписаны во Львове на прошлой неделе. Деньги вложат "в передовые разработки украинской оборонной промышленности", в частности в производство беспилотников и ракет.После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае 2024 года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия смогла вернуть 570 миллиардов рублей из заблокированных на ЗападеG7 на 99% согласовала займ Украине с погашением от российских активовТрамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов
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европейский союз (ес), поставки западного оружия украине, замороженные активы россии, украина, новости, россия
ЕС потратит доходы от российских активов на вооружение Киева

ЕС потратит 900 млн евро доходов от активов РФ на оружие для Украины

12:49 12.05.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКупюры евро разного достоинства.
Купюры евро разного достоинства. - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. 900 млн евро от замороженных российских активов будут направлены Евросоюзом на оружие и боеприпасы для киевского режима, еще миллиард - на производство беспилотников и ракет на Украине. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис на втором форуме для оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.
"ЕС инвестирует 1 миллиард евро в оборонную промышленность Украины… Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины", - цитирует Фриса РИА Новости.
Еврочиновник уточнил, что контракты по вливанию в украинский ВПК уже подписаны во Львове на прошлой неделе. Деньги вложат "в передовые разработки украинской оборонной промышленности", в частности в производство беспилотников и ракет.
После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае 2024 года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Европейский Союз (ЕС)Поставки западного оружия УкраинеЗамороженные активы РоссииУкраинаНовостиРоссия
 
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