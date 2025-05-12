https://crimea.ria.ru/20250512/dva-mirnykh-zhitelya-podorvalis-v-mashine-na-doroge-v-bryanskoy-oblasti-1146368794.html

Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области

Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области

Гражданский автомобиль подорвался на мине в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале, ранены двое мирных жителей. РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T09:36

2025-05-12T09:36

2025-05-12T09:36

брянская область

александр богомаз

происшествия

новости

обстрелы всу

взрыв в сергиевом посаде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b249fb56ade1024d9e672f5272502a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Гражданский автомобиль подорвался на мине в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале, ранены двое мирных жителей.По данным губернатора, дистанционное взрывное устройство сработало на автодороге Суземка-Страчово.Он призвал жителей региона к осторожности и соблюдению необходимых мер безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целейВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткойПри атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты

брянская область

взрыв в сергиевом посаде

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, происшествия, новости, обстрелы всу, взрыв в сергиевом посаде