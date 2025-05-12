Рейтинг@Mail.ru
Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250512/dva-mirnykh-zhitelya-podorvalis-v-mashine-na-doroge-v-bryanskoy-oblasti-1146368794.html
Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
Гражданский автомобиль подорвался на мине в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале, ранены двое мирных жителей. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T09:36
2025-05-12T09:36
брянская область
александр богомаз
происшествия
новости
обстрелы всу
взрыв в сергиевом посаде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8b249fb56ade1024d9e672f5272502a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Гражданский автомобиль подорвался на мине в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале, ранены двое мирных жителей.По данным губернатора, дистанционное взрывное устройство сработало на автодороге Суземка-Страчово.Он призвал жителей региона к осторожности и соблюдению необходимых мер безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целейВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткойПри атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
брянская область
взрыв в сергиевом посаде
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121317488_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8376c254b7236e96b5fe5c0481dda11c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, александр богомаз, происшествия, новости, обстрелы всу, взрыв в сергиевом посаде
Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области

Гражданский автомобиль подорвался на дороге в Брянской области

09:36 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Гражданский автомобиль подорвался на мине в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале, ранены двое мирных жителей.
По данным губернатора, дистанционное взрывное устройство сработало на автодороге Суземка-Страчово.
"Осколочные ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя. Мужчина и женщина оперативно доставлены в больницу", - проинформировал Богомаз.
Он призвал жителей региона к осторожности и соблюдению необходимых мер безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целей
В Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой
При атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
 
Брянская областьАлександр БогомазПроисшествияНовостиОбстрелы ВСУВзрыв в Сергиевом Посаде
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Польша закрывает генконсульство в России – ответ Москвы
10:38ЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
10:2920 человек пострадали в ДТП в Крыму
10:24Обман в интернете – два севастопольца отдали аферистам полмиллиона
10:19В Запорожской области сократили комендантский час
10:11В майские праздники на пожарах в Крыму спасли 13 человек
10:04Рабочая партия Курдистана самораспустилась и прекратила борьбу с Турцией
09:52Отражение атаки катеров и дронов: в Новороссийске будет громко
09:36Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
09:28Налоговые отсрочки продлены для бизнеса в Курской области
09:13Армия России получила новую партию истребителей Су-35С
08:46В Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
08:34Когда зарплаты крымчан превысят 100 тысяч рублей – исследование
08:03"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов Крыма
07:45Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
07:26Россиян ждут длинные выходные в июне
06:45Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потепление
06:23Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
06:01Цены в Крыму на борщевой набор выросли: почему и когда снизятся
00:01Снова заморозки и осенний холод: погода в Крыму 12 мая
Лента новостейМолния