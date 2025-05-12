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Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
Гражданский автомобиль подорвался на мине в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале, ранены двое мирных жителей. РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T09:36
2025-05-12T09:36
2025-05-12T09:36
брянская область
александр богомаз
происшествия
новости
обстрелы всу
взрыв в сергиевом посаде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Гражданский автомобиль подорвался на мине в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале, ранены двое мирных жителей.По данным губернатора, дистанционное взрывное устройство сработало на автодороге Суземка-Страчово.Он призвал жителей региона к осторожности и соблюдению необходимых мер безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крылатая ракета и дроны: над Брянской областью сбили 140 воздушных целейВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткойПри атаке ВСУ на Брянск погиб человек и повреждены гражданские объекты
брянская область
взрыв в сергиевом посаде
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, александр богомаз, происшествия, новости, обстрелы всу, взрыв в сергиевом посаде
Два мирных жителя подорвались в машине на дороге в Брянской области
Гражданский автомобиль подорвался на дороге в Брянской области