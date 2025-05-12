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Четыре села Симферопольского района остались без света
Четыре села Симферопольского района остались без света - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Четыре села Симферопольского района остались без света
Четыре села Симферопольского района Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T16:27
2025-05-12T16:27
2025-05-12T16:27
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Четыре села Симферопольского района Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Восстановить подачу электричества планируют за три часа.В "Крымэнерго" также напомнили, что 13 мая в селе Клиновка Симферопольского района будет плановое отключение электричества с 8 утра до 17 вечера. Без света останутся улицы Центральная, Подгорная, Аратукская, Дементьева, Кольцевая, Солнечная, Родниковая, Луговая и переулок Крайний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Четыре села Симферопольского района остались без света
В Крыму без света из-за аварии на сетях остались четыре села Симферопольского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Четыре села Симферопольского района Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Населенные пункты: Лозовое, Залесье, Петропавловка, Украинка", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.
Восстановить подачу электричества планируют за три часа.
В "Крымэнерго" также напомнили, что 13 мая в селе Клиновка Симферопольского района будет плановое отключение электричества с 8 утра до 17 вечера. Без света останутся улицы Центральная, Подгорная, Аратукская, Дементьева, Кольцевая, Солнечная, Родниковая, Луговая и переулок Крайний.
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