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Четыре села Симферопольского района остались без света

Четыре села Симферопольского района остались без света - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Четыре села Симферопольского района остались без света

Четыре села Симферопольского района Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T16:27

2025-05-12T16:27

2025-05-12T16:27

симферопольский район

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Четыре села Симферопольского района Крыма остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Восстановить подачу электричества планируют за три часа.В "Крымэнерго" также напомнили, что 13 мая в селе Клиновка Симферопольского района будет плановое отключение электричества с 8 утра до 17 вечера. Без света останутся улицы Центральная, Подгорная, Аратукская, Дементьева, Кольцевая, Солнечная, Родниковая, Луговая и переулок Крайний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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