https://crimea.ria.ru/20250512/avariya-na-setyakh-okolo-20-ulits-i-pereulkov-simferopolya-obestocheny-1146384673.html
Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
Около двадцати улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T17:40
2025-05-12T17:40
2025-05-12T17:40
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около двадцати улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Ограничения коснулись улиц Индустриальная, Элеваторная, Украинская, Лексина, Аллейная, Загородняя, Стадионная, Авиационная, Парижская, Южная, Каховская, Поселковая, Металлистов, Нижняя."Без света также переулки Нижний, Городской; тупик Поселковый и прилегающие к ним улицы/переулки", – уточнили в организации.На месте уже работают специалисты, планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее без света также остались 4 села в Симферопольском районе: Лозовое, Залесье, Петропавловка и Украинка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
Из-за аварии на сетях около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около двадцати улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Ограничения коснулись улиц Индустриальная, Элеваторная, Украинская, Лексина, Аллейная, Загородняя, Стадионная, Авиационная, Парижская, Южная, Каховская, Поселковая, Металлистов, Нижняя.
"Без света также переулки Нижний, Городской; тупик Поселковый и прилегающие к ним улицы/переулки", – уточнили в организации.
На месте уже работают специалисты, планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Ранее
без света также остались 4 села в Симферопольском районе: Лозовое, Залесье, Петропавловка и Украинка.
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