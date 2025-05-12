https://crimea.ria.ru/20250512/avariya-na-setyakh-okolo-20-ulits-i-pereulkov-simferopolya-obestocheny-1146384673.html

Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены

Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 12.05.2025

Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены

Около двадцати улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T17:40

2025-05-12T17:40

2025-05-12T17:40

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

электричество

электроэнергия

электросети крыма

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_827b78bd79f241b496566eb1e716c58d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около двадцати улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Ограничения коснулись улиц Индустриальная, Элеваторная, Украинская, Лексина, Аллейная, Загородняя, Стадионная, Авиационная, Парижская, Южная, Каховская, Поселковая, Металлистов, Нижняя."Без света также переулки Нижний, Городской; тупик Поселковый и прилегающие к ним улицы/переулки", – уточнили в организации.На месте уже работают специалисты, планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее без света также остались 4 села в Симферопольском районе: Лозовое, Залесье, Петропавловка и Украинка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии