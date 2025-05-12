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Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены - РИА Новости Крым, 12.05.2025
Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены
Около двадцати улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T17:40
2025-05-12T17:40
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
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электросети крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около двадцати улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Ограничения коснулись улиц Индустриальная, Элеваторная, Украинская, Лексина, Аллейная, Загородняя, Стадионная, Авиационная, Парижская, Южная, Каховская, Поселковая, Металлистов, Нижняя."Без света также переулки Нижний, Городской; тупик Поселковый и прилегающие к ним улицы/переулки", – уточнили в организации.На месте уже работают специалисты, планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее без света также остались 4 села в Симферопольском районе: Лозовое, Залесье, Петропавловка и Украинка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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симферополь, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
Авария на сетях: около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены

Из-за аварии на сетях около 20 улиц и переулков Симферополя обесточены

17:40 12.05.2025
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Около двадцати улиц и переулков Симферополя обесточены из-за аварии на сетях электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Ограничения коснулись улиц Индустриальная, Элеваторная, Украинская, Лексина, Аллейная, Загородняя, Стадионная, Авиационная, Парижская, Южная, Каховская, Поселковая, Металлистов, Нижняя.
"Без света также переулки Нижний, Городской; тупик Поселковый и прилегающие к ним улицы/переулки", – уточнили в организации.
На месте уже работают специалисты, планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Ранее без света также остались 4 села в Симферопольском районе: Лозовое, Залесье, Петропавловка и Украинка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СимферопольГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии
 
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