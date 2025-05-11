https://crimea.ria.ru/20250511/zemletryasenie-magnitudoy-35-zafiksirovano-na-kubani-1146359087.html

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани

10 мая в Ставропольском крае вблизи станицы Ессентукской зафиксировали землетрясение. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T11:53

2025-05-11T11:53

2025-05-11T11:53

землетрясение

кубань

безопасность

сейсмология

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 10 мая в Ставропольском крае вблизи станицы Ессентукской зафиксировали землетрясение. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.По данным сейсмологов, эпицентр находился на глубине 5 километров, его магнитуда составила 3,5 единиц. Позже руководитель муниципалитета рассказал о том, что подземные толчки ощутили и в других населенных пунктах.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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кубань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, кубань, безопасность, сейсмология, новости, общество