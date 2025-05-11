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Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
10 мая в Ставропольском крае вблизи станицы Ессентукской зафиксировали землетрясение. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T11:53
2025-05-11T11:53
2025-05-11T11:53
землетрясение
кубань
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сейсмология
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 10 мая в Ставропольском крае вблизи станицы Ессентукской зафиксировали землетрясение. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.По данным сейсмологов, эпицентр находился на глубине 5 километров, его магнитуда составила 3,5 единиц. Позже руководитель муниципалитета рассказал о том, что подземные толчки ощутили и в других населенных пунктах.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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землетрясение, кубань, безопасность, сейсмология, новости, общество
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
В Ставропольском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5