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Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
10 мая в Ставропольском крае вблизи станицы Ессентукской зафиксировали землетрясение. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T11:53
2025-05-11T11:53
землетрясение
кубань
безопасность
сейсмология
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 10 мая в Ставропольском крае вблизи станицы Ессентукской зафиксировали землетрясение. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.По данным сейсмологов, эпицентр находился на глубине 5 километров, его магнитуда составила 3,5 единиц. Позже руководитель муниципалитета рассказал о том, что подземные толчки ощутили и в других населенных пунктах.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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землетрясение, кубань, безопасность, сейсмология, новости, общество
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани

В Ставропольском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5

11:53 11.05.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. 10 мая в Ставропольском крае вблизи станицы Ессентукской зафиксировали землетрясение. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
"В станице Ессентукской жителями отмечаются подземные толчки", – пишет он в своем ТГ-канале.
По данным сейсмологов, эпицентр находился на глубине 5 километров, его магнитуда составила 3,5 единиц. Позже руководитель муниципалитета рассказал о том, что подземные толчки ощутили и в других населенных пунктах.
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>
"В 20 часов 50 минут поступило сообщение, что по данным ближайшей метеостанции РАН РСО Алании в районе поселка Санамер Предгорного муниципального округа произошло землетрясение магнитудой 2,6 баллов на глубине 10 км", – уточнил Бондаренко.
Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
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Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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