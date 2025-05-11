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Зеленский согласился на переговоры в Турции - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Зеленский согласился на переговоры в Турции
Зеленский согласился на переговоры в Турции - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Зеленский согласился на переговоры в Турции
Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T20:18
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владимир зеленский
переговоры
владимир путин (политик)
стамбул
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
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Новости
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владимир зеленский, переговоры, владимир путин (политик), стамбул, украина, россия, новости сво
Материал дополняется
Зеленский согласился на переговоры в Турции

Зеленский согласился на переговоры в Турции

20:18 11.05.2025 (обновлено: 20:23 11.05.2025)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
 
Владимир ЗеленскийПереговорыВладимир Путин (политик)СтамбулУкраинаРоссияНовости СВО
 
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