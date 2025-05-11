https://crimea.ria.ru/20250511/zelenskiy-soglasilsya-na-peregovory-v-turtsii-1146365978.html

Зеленский согласился на переговоры в Турции

Зеленский согласился на переговоры в Турции - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Зеленский согласился на переговоры в Турции

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T20:18

2025-05-11T20:18

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владимир зеленский

переговоры

владимир путин (политик)

стамбул

украина

россия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

стамбул

украина

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, переговоры, владимир путин (политик), стамбул, украина, россия, новости сво