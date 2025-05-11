https://crimea.ria.ru/20250511/zelenskiy-soglasilsya-na-peregovory-v-turtsii-1146365978.html
Зеленский согласился на переговоры в Турции
Зеленский согласился на переговоры в Турции - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Зеленский согласился на переговоры в Турции
Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции. Об этом он написал в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T20:18
2025-05-11T20:18
2025-05-11T20:23
владимир зеленский
переговоры
владимир путин (политик)
стамбул
украина
россия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир зеленский, переговоры, владимир путин (политик), стамбул, украина, россия, новости сво
Материал дополняется
Зеленский согласился на переговоры в Турции
Зеленский согласился на переговоры в Турции
20:18 11.05.2025 (обновлено: 20:23 11.05.2025)