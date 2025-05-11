https://crimea.ria.ru/20250511/vsu-atakovali-avtomobil-pod-belgorodom-voditel-ranen-1146358481.html

ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен

ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен - РИА Новости Крым, 11.05.2025

ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен

В селе Двулучное Валуйского городского округа в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T10:44

2025-05-11T10:44

2025-05-11T10:44

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В селе Двулучное Валуйского городского округа в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, мужчина получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица и правой руки.В настоящее время мужчину доставляют в областную клиническую больницу, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.Как отмечает губернатор, автомобиль, в который попал дрон, полностью уничтожен огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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