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ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен - РИА Новости Крым, 11.05.2025
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
В селе Двулучное Валуйского городского округа в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T10:44
2025-05-11T10:44
2025-05-11T10:44
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В селе Двулучное Валуйского городского округа в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, мужчина получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица и правой руки.В настоящее время мужчину доставляют в областную клиническую больницу, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.Как отмечает губернатор, автомобиль, в который попал дрон, полностью уничтожен огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
В селе Двулучное Валуйского городского округа ВСУ атаковали беспилотников гражданское авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В селе Двулучное Валуйского городского округа в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, мужчина получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица и правой руки.
"Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи", – уточняет Гладков.
В настоящее время мужчину доставляют в областную клиническую больницу, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.
Как отмечает губернатор, автомобиль, в который попал дрон, полностью уничтожен огнем.
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