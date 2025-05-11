Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250511/vsu-atakovali-avtomobil-pod-belgorodom-voditel-ranen-1146358481.html
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен - РИА Новости Крым, 11.05.2025
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
В селе Двулучное Валуйского городского округа в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T10:44
2025-05-11T10:44
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0b/1146358368_0:320:692:709_1920x0_80_0_0_b53c3744111835154dbfa9727ec3092f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В селе Двулучное Валуйского городского округа в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительным данным, мужчина получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица и правой руки.В настоящее время мужчину доставляют в областную клиническую больницу, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.Как отмечает губернатор, автомобиль, в который попал дрон, полностью уничтожен огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0b/1146358368_0:221:692:740_1920x0_80_0_0_3026130aece2393ca4ff136a7d13fb04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен

В селе Двулучное Валуйского городского округа ВСУ атаковали беспилотников гражданское авто

10:44 11.05.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В селе Двулучное Валуйского городского округа в результате удара дрона ВСУ по автомобилю ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, мужчина получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица и правой руки.
"Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи", – уточняет Гладков.
В настоящее время мужчину доставляют в областную клиническую больницу, где ему окажут всю необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.
Как отмечает губернатор, автомобиль, в который попал дрон, полностью уничтожен огнем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:46Перемирие России и Украины: цель Запада - не дать США выйти из конфликта
12:28Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве
12:12ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО
12:09Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы
11:53Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
11:25В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня
11:02Перемирие России и Украины: Зеленский ответил Путину ультиматумом
10:44ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
10:22Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп
09:57Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на предложение Путина по Украине
09:51Макрон раскритиковал предложение Путина по переговорам с Украиной
09:4616 человек погибли и 35 пострадали при аварии автобуса на Шри-Ланке
09:18Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию
08:46День ДНР и ЛНР: республики отмечают 11-летие со дня создания
08:18Это на сладкое: ученые определили любимую группу крови клещей
07:41"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах
07:19Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит
07:04В Крыму нужна отдельная кафедра археологии
02:24Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
02:05Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин
Лента новостейМолния