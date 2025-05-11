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ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.05.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие
Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T22:10
2025-05-11T22:25
рыльск
александр хинштейн
курская область
новости
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжелое, жизни еще одной женщины ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он отметил, что, по предварительной информации, три человека получили ранения."Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. ЕщЕ одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, в ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", - добавил врио губернатора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рыльск, александр хинштейн, курская область, новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие

В Рыльске при ракетном ударе ВСУ пострадали три человека

22:10 11.05.2025 (обновлено: 22:25 11.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжелое, жизни еще одной женщины ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилёта серьёзно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором — гостиничные номера. От взрывной волны повреждения также получили две машины и два частных дома: выбиты окна, повреждена крыша, гараж. Еще три автомобиля посечены осколками", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, три человека получили ранения.
"Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. ЕщЕ одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, в ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", - добавил врио губернатора.
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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
21:53
Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
РыльскАлександр ХинштейнКурская областьНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
22:10ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие
21:53Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
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20:40Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
20:18Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая
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