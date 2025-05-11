https://crimea.ria.ru/20250511/v-rylske-pri-raketnom-udare-vsu-postradali-tri-cheloveka-1146366648.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 11.05.2025

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие

Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T22:10

2025-05-11T22:10

2025-05-11T22:25

рыльск

александр хинштейн

курская область

новости

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Три человека получили ранения после ракетного удара ВСУ по курскому Рыльску, двое из них с осколочными ранениями головы и переломами доставлены в больницу, их состояние тяжелое, жизни еще одной женщины ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Он отметил, что, по предварительной информации, три человека получили ранения."Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. ЕщЕ одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, в ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу", - добавил врио губернатора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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рыльск

курская область

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2025

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рыльск, александр хинштейн, курская область, новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)