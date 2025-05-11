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В Крыму пять населенных пунктов остались без воды
В Крыму пять населенных пунктов остались без воды - РИА Новости Крым, 11.05.2025
В Крыму пять населенных пунктов остались без воды
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях 11 мая в нескольких районах Крыма введены временные ограничения водоснабжения. Об этом... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T13:21
2025-05-11T13:21
2025-05-11T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях 11 мая в нескольких районах Крыма введены временные ограничения водоснабжения. Об этом сообщили в "Воде Крыма".По информации ресурсоснабжающей организации, в Симферополе водоснабжение ограничено на улицах Перевальная, Петровского, в переулке Чехова, Нагорном, тупике Чехова, а также прилегающих переулков и домов до 15:00.В Джанкойском районе до 16:00 воды не будет в селе Петровка – на улицах Дачная, Русинская, Солнечная, а также в переулке Школьный.В Керчи до 17:00 временно прекращена подача поды по адресу улица Казакова, 35.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму пять населенных пунктов остались без воды
В пяти населенных пунктах Крыма ограничено водоснабжение из-за аварийно-ремонтных работ
13:21 11.05.2025 (обновлено: 13:33 11.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях 11 мая в нескольких районах Крыма введены временные ограничения водоснабжения. Об этом сообщили в "Воде Крыма".
По информации ресурсоснабжающей организации, в Симферополе водоснабжение ограничено на улицах Перевальная, Петровского, в переулке Чехова, Нагорном, тупике Чехова, а также прилегающих переулков и домов до 15:00.
"Белогорский филиал до 18:00 (ориентировочно) водоснабжение ограничено в селе Стрепетево. Силами филиала будет организован подвоз воды", – уточняют в "Воде Крыма".
В Джанкойском районе до 16:00 воды не будет в селе Петровка – на улицах Дачная, Русинская, Солнечная, а также в переулке Школьный.
В Керчи до 17:00 временно прекращена подача поды по адресу улица Казакова, 35.
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