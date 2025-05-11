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В Крыму пять населенных пунктов остались без воды

В Крыму пять населенных пунктов остались без воды - РИА Новости Крым, 11.05.2025

В Крыму пять населенных пунктов остались без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях 11 мая в нескольких районах Крыма введены временные ограничения водоснабжения. Об этом... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T13:21

2025-05-11T13:21

2025-05-11T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях 11 мая в нескольких районах Крыма введены временные ограничения водоснабжения. Об этом сообщили в "Воде Крыма".По информации ресурсоснабжающей организации, в Симферополе водоснабжение ограничено на улицах Перевальная, Петровского, в переулке Чехова, Нагорном, тупике Чехова, а также прилегающих переулков и домов до 15:00.В Джанкойском районе до 16:00 воды не будет в селе Петровка – на улицах Дачная, Русинская, Солнечная, а также в переулке Школьный.В Керчи до 17:00 временно прекращена подача поды по адресу улица Казакова, 35.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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