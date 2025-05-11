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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня - РИА Новости Крым, 11.05.2025
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня
С 12 по 15 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В течение этого периода в западных, центральных и восточных районах республики сохранится... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T11:25
2025-05-11T11:31
штормовое предупреждение
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гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С 12 по 15 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В течение этого периода в западных, центральных и восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.С 1 мая на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим жителям и гостям региона напомнили о строгом запрете на разведение костров и использование открытого огня."Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – уточняют в МЧС.Владельцам частных домов, дач и садоводам предписано своевременно очищать участки от сухой травы и горючего мусора. Кроме того, запрещается хранение на открытом воздухе легковоспламеняющихся жидкостей и газовых баллонов.За нарушение противопожарных требований предусмотрена ответственность – от административной до уголовной. Размер штрафов может достигать 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧСЛандшафтный пожар ликвидировали в КрымуВ Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность
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РИА Новости Крым
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штормовое предупреждение, крым, погода, погода в крыму, пожарная безопасность, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня из-за чрезвычайной пожарной опасности

11:25 11.05.2025 (обновлено: 11:31 11.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С 12 по 15 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В течение этого периода в западных, центральных и восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
С 1 мая на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим жителям и гостям региона напомнили о строгом запрете на разведение костров и использование открытого огня.
"Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – уточняют в МЧС.
Владельцам частных домов, дач и садоводам предписано своевременно очищать участки от сухой травы и горючего мусора. Кроме того, запрещается хранение на открытом воздухе легковоспламеняющихся жидкостей и газовых баллонов.

"У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда открытыми", – подчеркивают в ведомстве.

За нарушение противопожарных требований предусмотрена ответственность – от административной до уголовной. Размер штрафов может достигать 800 тысяч рублей.
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