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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня - РИА Новости Крым, 11.05.2025

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня

С 12 по 15 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В течение этого периода в западных, центральных и восточных районах республики сохранится... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T11:25

2025-05-11T11:25

2025-05-11T11:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. С 12 по 15 мая в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В течение этого периода в западных, центральных и восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.С 1 мая на территории всего полуострова действует особый противопожарный режим. В связи с этим жителям и гостям региона напомнили о строгом запрете на разведение костров и использование открытого огня."Строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", – уточняют в МЧС.Владельцам частных домов, дач и садоводам предписано своевременно очищать участки от сухой травы и горючего мусора. Кроме того, запрещается хранение на открытом воздухе легковоспламеняющихся жидкостей и газовых баллонов.За нарушение противопожарных требований предусмотрена ответственность – от административной до уголовной. Размер штрафов может достигать 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧСЛандшафтный пожар ликвидировали в КрымуВ Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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