В Крыму нужна отдельная кафедра археологии
В Крыму около 10 тысяч археологических памятников и нужна кафедра археологии – эксперт
© Фото Артезианской археологической экспедицииАртезианская археологическая экспедиция
© Фото Артезианской археологической экспедиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму, где известно порядка 10 тысяч археологических памятников, необходимо открыть кафедру археологии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал археолог, и. о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.
"Уже более 20 лет мы не можем открыть действительно реальную специализацию – кафедру археологии и произвести набор на эту специальность. Но если бы это произошло, тогда мы могли бы сказать, что готовы уже в течение 4-5 лет выпускать действительно профессиональных сотрудников, которые, могут сразу приступать к этому делу, по крайней мере в качестве реальных помощников", – сказал Науменко.
И высказал надежду, что когда-нибудь кафедра археологии в университете будет открыта, ведь в Крыму известно порядка 10 тысяч археологических памятников, из которых примерно половина стоит на государственном учете.
По словам Науменко, выпускать археологов-профессионалов не нужно много, достаточно набирать на курс группу в 10-15 человек.
"Понятно, что не все из них окажутся в профессии. Это естественный отсев. Но если мы каждый год будем выпускать пять-семь крепких молодых профессионалов, то, наверное, их востребованность на этом рынке будет обеспечена", – отметил эксперт.
Если специалист владеет общей археологической методикой, то он способен исследовать любые памятники, но, чтобы изучать вопрос научно, нужна специализация, изучение огромного пласта историографии, добавил собеседник.
Ранее замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Например, ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.
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