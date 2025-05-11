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В Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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В Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться
В Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться - РИА Новости Крым, 11.05.2025
В Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться
В 20:00 11 мая в Керчи начинается ремонт дороги на улице Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T15:55
2025-05-11T15:55
ситуация на дорогах крыма
новости
новости крыма
керчь
транспорт
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В 20:00 11 мая в Керчи начинается ремонт дороги на улице Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.На участке будут фрезеровать и впоследствии асфальтировать проезжую часть улицы Кирова в направлении Казакова, говорится в сообщении.В связи с этим автомобилистов просят не парковать личный транспорт вдоль дороги, особенно у пятиэтажных домов. В случае крайней необходимости – оставлять контактный номер для связи с владельцем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости крыма, керчь, транспорт, ремонт дорог
В Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться

В Керчи 11 мая проводят ремонт улицы Кирова по направлению к улице Казакова

15:55 11.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В 20:00 11 мая в Керчи начинается ремонт дороги на улице Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
На участке будут фрезеровать и впоследствии асфальтировать проезжую часть улицы Кирова в направлении Казакова, говорится в сообщении.
"Работы будут производиться на участке дороги от школы №25 до улицы Пошивальникова", – уточняет Каторгин.
В связи с этим автомобилистов просят не парковать личный транспорт вдоль дороги, особенно у пятиэтажных домов. В случае крайней необходимости – оставлять контактный номер для связи с владельцем.
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Ситуация на дорогах КрымаНовостиНовости КрымаКерчьТранспортРемонт дорог
 
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