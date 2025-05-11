https://crimea.ria.ru/20250511/v-kerchi-remontiruyut-ulitsu-kirova--voditeley-prosyat-ne-parkovatsya-1146364622.html

В Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться

В Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться - РИА Новости Крым, 11.05.2025

В Керчи ремонтируют улицу Кирова – водителей просят не парковаться

В 20:00 11 мая в Керчи начинается ремонт дороги на улице Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T15:55

2025-05-11T15:55

2025-05-11T15:55

ситуация на дорогах крыма

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ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В 20:00 11 мая в Керчи начинается ремонт дороги на улице Кирова. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.На участке будут фрезеровать и впоследствии асфальтировать проезжую часть улицы Кирова в направлении Казакова, говорится в сообщении.В связи с этим автомобилистов просят не парковать личный транспорт вдоль дороги, особенно у пятиэтажных домов. В случае крайней необходимости – оставлять контактный номер для связи с владельцем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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