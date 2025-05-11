https://crimea.ria.ru/20250511/ugrozy-kieva-paradu-pobedy-i-peregovory-rossii-i-ukrainy-glavnoe-za-den-1146364094.html

Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день

Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день

Президент России Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной. Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве. Президент Турции... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T21:33

2025-05-11T21:33

2025-05-11T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной. Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной. Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины. День ДНР и ЛНР: республики отмечают 11-летие со дня создания. На Крым идет новая волна заморозков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин призвал возобновить прямые переговоры с УкраинойПрезидент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Об этом он сказал во время заявления для СМИ по итогам встреч в Москве в День Победы.Эрдоган заявил о готовности принять переговорыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным, президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки."Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году - ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", - говорится в заявлении администрации.Атаки границ России во время перемирияВ ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Кроме того, по его словам, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки прорыва на территорию РФ в районе Курской и Белгородской областей, отбиты.Киев нарушал все предложения о прекращении огняКиевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Киевский режим демонстративно, порядка 130 раз, нарушал 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей с президентом США Дональдом Трампом договоренностью. Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие – режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5000 раз", - сказал российский лидер журналистам.Киевский режим пытался сорвать празднование 9 маяКиев пытался сорвать празднование 9 мая в Москве, но ПВО в эти дни работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.Представитель Кремля подчеркнул, что заявления Владимира Зеленского накануне Дня победы о гарантиях безопасности для зарубежных гостей были на грани безумия."Подкрепили (в Киеве - ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно", - сказал Песков.Воздушная тревога в Киеве и восьми областях УкраиныВоздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 13.48. Спустя минуту тревога расширилась на указанные регионы.ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня созданияДонецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания."Наши братья из Донецкой и Луганской Народных Республик отмечают большой праздник: 11 лет назад на всенародных референдумах они высказались за свободу, независимость, справедливость. По итогам референдумов в границах бывших Донецкой и Луганской областей были созданы народные республики", - написал в своем поздравлении в ТГ-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Как и крымчане, жители Донбасса не приняли государственный переворот в Киеве и взяли свою судьбу в собственные руки, подчеркнул он."Крым всегда был вместе с Донбассом. Мы поддерживаем его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность нашей общей Родине — России, общие идеалы и цели, а также общий враг. С ним на фронтах СВО сегодня плечом к плечу сражаются крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из всех регионов России. Мы убеждены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления!", - заключил Владимир Константинов.Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потопВ Сочи и на федеральной территории "Сириус" сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, проливные дожди продолжатся еще как минимум более полутора суток, сообщают в администрации Сочи.В горных районах фиксируется активное снеготаяние, что, в совокупности с обильными осадками, может привести к повышению уровня воды в реках и малых водотоках Краснополянского округа. В отдельных местах возможен выход воды на неблагоприятные отметки, говорится в сообщении.На Крым идет новая волна заморозковВ понедельник, 12 мая, в Крыму снова ожидаются заморозки. В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Крыма."Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12 мая 2025 года: по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 12 мая в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до минус 1", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250511/zelenskiy-soglasilsya-na-peregovory-v-turtsii-1146365978.html

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https://crimea.ria.ru/20250511/umer-eks-glava-tsentrobanka-viktor-geraschenko-1146366235.html

https://crimea.ria.ru/20250511/peremirie-rossii-i-ukrainy-tsel-zapada---ne-dat-ssha-vyyti-iz-konflikta-1146359996.html

https://crimea.ria.ru/20250511/138-chelovek-evakuirovali-iz-goryaschey-mnogoetazhki-v-dzhankoe-1146363031.html

https://crimea.ria.ru/20250511/16-chelovek-pogibli-i-35-postradali-pri-avarii-avtobusa-na-shri-lanke-1146357706.html

https://crimea.ria.ru/20250511/v-sevastopole-do-kontsa-avgusta-perekroyut-prospekt-1146361467.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, главное за день, общество, новости, в мире