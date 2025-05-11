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Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день
Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день
Президент России Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной. Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве. Президент Турции... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T21:33
2025-05-11T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной. Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной. Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины. День ДНР и ЛНР: республики отмечают 11-летие со дня создания. На Крым идет новая волна заморозков.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин призвал возобновить прямые переговоры с УкраинойПрезидент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Об этом он сказал во время заявления для СМИ по итогам встреч в Москве в День Победы.Эрдоган заявил о готовности принять переговорыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным, президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки."Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году - ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", - говорится в заявлении администрации.Атаки границ России во время перемирияВ ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Кроме того, по его словам, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки прорыва на территорию РФ в районе Курской и Белгородской областей, отбиты.Киев нарушал все предложения о прекращении огняКиевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин."Киевский режим демонстративно, порядка 130 раз, нарушал 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей с президентом США Дональдом Трампом договоренностью. Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие – режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5000 раз", - сказал российский лидер журналистам.Киевский режим пытался сорвать празднование 9 маяКиев пытался сорвать празднование 9 мая в Москве, но ПВО в эти дни работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.Представитель Кремля подчеркнул, что заявления Владимира Зеленского накануне Дня победы о гарантиях безопасности для зарубежных гостей были на грани безумия."Подкрепили (в Киеве - ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно", - сказал Песков.Воздушная тревога в Киеве и восьми областях УкраиныВоздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 13.48. Спустя минуту тревога расширилась на указанные регионы.ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня созданияДонецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания."Наши братья из Донецкой и Луганской Народных Республик отмечают большой праздник: 11 лет назад на всенародных референдумах они высказались за свободу, независимость, справедливость. По итогам референдумов в границах бывших Донецкой и Луганской областей были созданы народные республики", - написал в своем поздравлении в ТГ-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Как и крымчане, жители Донбасса не приняли государственный переворот в Киеве и взяли свою судьбу в собственные руки, подчеркнул он."Крым всегда был вместе с Донбассом. Мы поддерживаем его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность нашей общей Родине — России, общие идеалы и цели, а также общий враг. С ним на фронтах СВО сегодня плечом к плечу сражаются крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из всех регионов России. Мы убеждены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления!", - заключил Владимир Константинов.Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потопВ Сочи и на федеральной территории "Сириус" сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, проливные дожди продолжатся еще как минимум более полутора суток, сообщают в администрации Сочи.В горных районах фиксируется активное снеготаяние, что, в совокупности с обильными осадками, может привести к повышению уровня воды в реках и малых водотоках Краснополянского округа. В отдельных местах возможен выход воды на неблагоприятные отметки, говорится в сообщении.На Крым идет новая волна заморозковВ понедельник, 12 мая, в Крыму снова ожидаются заморозки. В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Крыма."Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12 мая 2025 года: по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 12 мая в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до минус 1", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, главное за день, общество, новости, в мире
Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день

Попытки Киева сорвать Парад Победы и прямые переговоры России и Украины: главное за день

21:33 11.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной. Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной. Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины. День ДНР и ЛНР: республики отмечают 11-летие со дня создания. На Крым идет новая волна заморозков.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. Об этом он сказал во время заявления для СМИ по итогам встреч в Москве в День Победы.
"Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, причем без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны", - сказал Путин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
20:18
Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая

Эрдоган заявил о готовности принять переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.
Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным, президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.
"Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году - ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", - говорится в заявлении администрации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
19:33
Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией

Атаки границ России во время перемирия

В ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"За эти три для объявленного нами прекращения огня 8, 9 и 10 (мая) было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области на стыке с Белгородской областью", - сказал российский лидер журналистам.
Кроме того, по его словам, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки прорыва на территорию РФ в районе Курской и Белгородской областей, отбиты.
Виктор Геращенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
20:40
Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

Киев нарушал все предложения о прекращении огня

Киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Киевский режим демонстративно, порядка 130 раз, нарушал 30-дневный, с 18 марта по 17 апреля, мораторий на удары по энергетическим объектам, который был объявлен в соответствии с нашей с президентом США Дональдом Трампом договоренностью. Не соблюдалось и инициированное Россией пасхальное перемирие – режим прекращения огня нарушался украинскими формированиями почти 5000 раз", - сказал российский лидер журналистам.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина. 10 мая 2025
12:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога

Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая

Киев пытался сорвать празднование 9 мая в Москве, но ПВО в эти дни работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
Представитель Кремля подчеркнул, что заявления Владимира Зеленского накануне Дня победы о гарантиях безопасности для зарубежных гостей были на грани безумия.
"Подкрепили (в Киеве - ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно", - сказал Песков.
138 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Джанкое
14:06
138 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Джанкое - двоих спасли

Воздушная тревога в Киеве и восьми областях Украины

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 13.48. Спустя минуту тревога расширилась на указанные регионы.
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
09:46
16 человек погибли и 35 пострадали при аварии автобуса на Шри-Ланке

ДНР и ЛНР отмечают 11-летие со дня создания

Донецкая и Луганская Народные республики отмечают 11-летие со дня создания.
"Наши братья из Донецкой и Луганской Народных Республик отмечают большой праздник: 11 лет назад на всенародных референдумах они высказались за свободу, независимость, справедливость. По итогам референдумов в границах бывших Донецкой и Луганской областей были созданы народные республики", - написал в своем поздравлении в ТГ-канале глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Как и крымчане, жители Донбасса не приняли государственный переворот в Киеве и взяли свою судьбу в собственные руки, подчеркнул он.
"Крым всегда был вместе с Донбассом. Мы поддерживаем его граждан, с которыми нас объединяет любовь и преданность нашей общей Родине — России, общие идеалы и цели, а также общий враг. С ним на фронтах СВО сегодня плечом к плечу сражаются крымчане, дончане, луганчане, наши сограждане из всех регионов России. Мы убеждены в нашей Победе и делаем все для ее скорейшего наступления!", - заключил Владимир Константинов.
Севастополь
13:09Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе до конца августа перекроют улицу Корчагина

Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп

В Сочи и на федеральной территории "Сириус" сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, проливные дожди продолжатся еще как минимум более полутора суток, сообщают в администрации Сочи.
В горных районах фиксируется активное снеготаяние, что, в совокупности с обильными осадками, может привести к повышению уровня воды в реках и малых водотоках Краснополянского округа. В отдельных местах возможен выход воды на неблагоприятные отметки, говорится в сообщении.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
11:53
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани

На Крым идет новая волна заморозков

В понедельник, 12 мая, в Крыму снова ожидаются заморозки. В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Крыма.
"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 12 мая 2025 года: по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 12 мая в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до минус 1", - говорится в сообщении.
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22:10ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области: есть пострадавшие
21:53Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
21:33Угрозы Киева Параду Победы и переговоры России и Украины: главное за день
20:40Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко
20:18Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая
19:33Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией
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13:57Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины
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