https://crimea.ria.ru/20250511/tramp-prizval-ukrainu-nemedlenno-soglasitsya-na-peregovory-s-rossiey-1146365638.html
Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией
Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T19:33
2025-05-11T19:33
2025-05-11T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорахКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
https://crimea.ria.ru/20250511/chem-konchatsya-dlya-ukrainy-peregovory-v-stambule--mnenie-politologa-1146365099.html
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дональд трамп, сша, украина, новости, переговоры, россия, новости сво
Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией
Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией
19:33 11.05.2025 (обновлено: 19:59 11.05.2025)