https://crimea.ria.ru/20250511/tramp-prizval-ukrainu-nemedlenno-soglasitsya-na-peregovory-s-rossiey-1146365638.html

Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией

Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Трамп призвал Украину "немедленно" согласиться на переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T19:33

2025-05-11T19:33

2025-05-11T19:59

дональд трамп

сша

украина

новости

переговоры

россия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145949555_0:72:1024:648_1920x0_80_0_0_b4d1b2a036a62e07dbbf5b0b0637f2c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорахКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин

https://crimea.ria.ru/20250511/chem-konchatsya-dlya-ukrainy-peregovory-v-stambule--mnenie-politologa-1146365099.html

сша

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, украина, новости, переговоры, россия, новости сво