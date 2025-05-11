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СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму
СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму - РИА Новости Крым, 11.05.2025
СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести очередное расследование смерти 35-летнего мужчины в Феодосии. Об этом сообщают в РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T14:45
2025-05-11T14:45
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
феодосия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести очередное расследование смерти 35-летнего мужчины в Феодосии. Об этом сообщают в главке СК России по Крыму.Поводом послужило обращение, опубликованное в комментариях к аккаунту приемной главы комитета "ВКонтакте". Согласно информации заявительницы, мужчина прибыл в январе прошлого года в Феодосию вместе со своей сожительницей с целью покупки земельного участка. При себе имел крупную сумму денег.Вскоре его тело обнаружили в арендованной квартире. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности газовой колонки.Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Терентьеву доложить о предварительных результатах расследования, а также принять меры для скорейшего завершения дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомствеЛюди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в МагнитогорскеДети за рулем мопеда и легковушки: Бастрыкин требует доклад о ДТП в Крыму
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, феодосия, крым, новости крыма
СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму

СК проверяет версию о криминальной смерти мужчины от угарного газа в Феодосии

14:45 11.05.2025
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЗдание Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю
Здание Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести очередное расследование смерти 35-летнего мужчины в Феодосии. Об этом сообщают в главке СК России по Крыму.
Поводом послужило обращение, опубликованное в комментариях к аккаунту приемной главы комитета "ВКонтакте". Согласно информации заявительницы, мужчина прибыл в январе прошлого года в Феодосию вместе со своей сожительницей с целью покупки земельного участка. При себе имел крупную сумму денег.
Вскоре его тело обнаружили в арендованной квартире. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности газовой колонки.
"Заявительница сообщает о неполноте расследования и высказывает предположение о криминальном характере смерти родственника. В СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело", – уточняют в ведомстве.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Терентьеву доложить о предварительных результатах расследования, а также принять меры для скорейшего завершения дела.
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюПроисшествияФеодосияКрымНовости Крыма
 
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