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СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму

СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму - РИА Новости Крым, 11.05.2025

СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести очередное расследование смерти 35-летнего мужчины в Феодосии. Об этом сообщают в РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T14:45

2025-05-11T14:45

2025-05-11T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести очередное расследование смерти 35-летнего мужчины в Феодосии. Об этом сообщают в главке СК России по Крыму.Поводом послужило обращение, опубликованное в комментариях к аккаунту приемной главы комитета "ВКонтакте". Согласно информации заявительницы, мужчина прибыл в январе прошлого года в Феодосию вместе со своей сожительницей с целью покупки земельного участка. При себе имел крупную сумму денег.Вскоре его тело обнаружили в арендованной квартире. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности газовой колонки.Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Терентьеву доложить о предварительных результатах расследования, а также принять меры для скорейшего завершения дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомствеЛюди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в МагнитогорскеДети за рулем мопеда и легковушки: Бастрыкин требует доклад о ДТП в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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