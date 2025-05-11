https://crimea.ria.ru/20250511/silnyy-zapakh-gaza-v-selakh-kryma---chto-proiskhodit-1146356719.html
Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит
Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит
Жители сел Сакского района Крыма Владимировка, Лесновка и ряда других жалуются на сильный запах газа. Об этом сообщил глава администрации Сакского района... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T07:19
2025-05-11T07:19
2025-05-11T07:27
владислав хаджиев
сакский район
саки
крым
газ
безопасность республики крым и севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
одорант
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Жители сел Сакского района Крыма Владимировка, Лесновка и ряда других жалуются на сильный запах газа. Об этом сообщил глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.По информации Хаджиева, повреждений и утечек не обнаружено, причина выброса одоранта уточняется.Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовностиРежим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажкеРухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском крае
сакский район
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РИА Новости Крым
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владислав хаджиев, сакский район, саки, крым, газ, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), одорант
Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит
Сильный запах газа в селах Сакского района Крыма - что происходит
07:19 11.05.2025 (обновлено: 07:27 11.05.2025)