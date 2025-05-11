https://crimea.ria.ru/20250511/silnyy-zapakh-gaza-v-selakh-kryma---chto-proiskhodit-1146356719.html

Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит

Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Сильный запах газа в селах Крыма - что происходит

Жители сел Сакского района Крыма Владимировка, Лесновка и ряда других жалуются на сильный запах газа. Об этом сообщил глава администрации Сакского района... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T07:19

2025-05-11T07:19

2025-05-11T07:27

владислав хаджиев

сакский район

саки

крым

газ

безопасность республики крым и севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

одорант

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Жители сел Сакского района Крыма Владимировка, Лесновка и ряда других жалуются на сильный запах газа. Об этом сообщил глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.По информации Хаджиева, повреждений и утечек не обнаружено, причина выброса одоранта уточняется.Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угроза взрывов: в Ростовской области введен режим повышенной готовностиРежим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажкеРухнула крыша – два сотрудника МЧС погибли на пожаре в Пермском крае

сакский район

саки

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав хаджиев, сакский район, саки, крым, газ, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), одорант