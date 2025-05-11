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Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп
Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп
В Сочи и на федеральной территории "Сириус" сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, проливные дожди продолжатся еще как минимум более полутора суток,... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T10:22
2025-05-11T10:22
2025-05-11T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Сочи и на федеральной территории "Сириус" сохраняется неблагоприятная погодная обстановка, проливные дожди продолжатся еще как минимум более полутора суток, сообщают в администрации Сочи.В горных районах фиксируется активное снеготаяние, что, в совокупности с обильными осадками, может привести к повышению уровня воды в реках и малых водотоках Краснополянского округа. В отдельных местах возможен выход воды на неблагоприятные отметки, говорится в сообщении.В случае чрезвычайно ситуации следует незамедлительно обращаться по номеру экстренных служб – 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода, сочи, новости, безопасность, общество, сириус
Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп
Власти города предупреждают о повышении уровня воды из-за продолжительных дождей