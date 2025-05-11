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Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы
Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы
В Севастополе продолжается активная работа по противопожарному обустройству лесов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T12:09
2025-05-11T12:09
2025-05-11T12:09
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается активная работа по противопожарному обустройству лесов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.По его словам, среди ключевых мероприятий – лесопожарное зонирование. Определены участки, где риск возгорания наивысший. Здесь усиливается наблюдение и применяется особый режим. Кроме того, в лесных массивах проводится реконструкция дорог.Еще один элемент защиты – противопожарные разрывы. Это специальные полосы, препятствующие распространению пламени. Они создаются в местах возможного перехода огня к населенным пунктам и природным экосистемам."Почему это важно? Это предотвращение угрозы населенным пунктам, сохранение природы – леса Севастополя являются домом для редких растений и животных. А также обновленная инфраструктура позволит пожарным быстрее добираться до очагов возгорания", – рассказал Развожаев.Жителей и гостей города призывают соблюдать правила пожарной безопасности: не разводит костры в запрещенных местах, не бросать горящие окурки и стекло в лесу, при обнаружении возгорания незамедлительно звонить в 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дняВ Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧСВ Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, пожарная безопасность, леса крыма, новости крыма, крым
Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы
В Севастополе усиливают меры предотвращения распространения огня и защиты лесов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается активная работа по противопожарному обустройству лесов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
По его словам, среди ключевых мероприятий – лесопожарное зонирование. Определены участки, где риск возгорания наивысший. Здесь усиливается наблюдение и применяется особый режим. Кроме того, в лесных массивах проводится реконструкция дорог.
"Улучшение проезда для спецтехники и пожарных бригад. В квартале 9 Севастопольского лесничества (Терновское участковое лесничество) уже подготовлено более два километра дорог", – уточняет губернатор.
Еще один элемент защиты – противопожарные разрывы. Это специальные полосы, препятствующие распространению пламени. Они создаются в местах возможного перехода огня к населенным пунктам и природным экосистемам.
"Почему это важно? Это предотвращение угрозы населенным пунктам, сохранение природы – леса Севастополя являются домом для редких растений и животных. А также обновленная инфраструктура позволит пожарным быстрее добираться до очагов возгорания", – рассказал Развожаев.
Жителей и гостей города призывают соблюдать правила пожарной безопасности: не разводит костры в запрещенных местах, не бросать горящие окурки и стекло в лесу, при обнаружении возгорания незамедлительно звонить в 112.
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