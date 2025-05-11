https://crimea.ria.ru/20250511/sevastopol-usilivaet-zaschitu-lesov-gotovyatsya-protivopozharnye-razryvy-1146359651.html

Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы

Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы

В Севастополе продолжается активная работа по противопожарному обустройству лесов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T12:09

2025-05-11T12:09

2025-05-11T12:09

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается активная работа по противопожарному обустройству лесов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.По его словам, среди ключевых мероприятий – лесопожарное зонирование. Определены участки, где риск возгорания наивысший. Здесь усиливается наблюдение и применяется особый режим. Кроме того, в лесных массивах проводится реконструкция дорог.Еще один элемент защиты – противопожарные разрывы. Это специальные полосы, препятствующие распространению пламени. Они создаются в местах возможного перехода огня к населенным пунктам и природным экосистемам."Почему это важно? Это предотвращение угрозы населенным пунктам, сохранение природы – леса Севастополя являются домом для редких растений и животных. А также обновленная инфраструктура позволит пожарным быстрее добираться до очагов возгорания", – рассказал Развожаев.Жителей и гостей города призывают соблюдать правила пожарной безопасности: не разводит костры в запрещенных местах, не бросать горящие окурки и стекло в лесу, при обнаружении возгорания незамедлительно звонить в 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дняВ Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧСВ Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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