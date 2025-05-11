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ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО
ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО - РИА Новости Крым, 11.05.2025
ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО
Средства ПВО с нуля часов 8 мая сбили 58 беспилотников вне зоны проведения СВО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T12:12
2025-05-11T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО с нуля часов 8 мая сбили 58 беспилотников вне зоны проведения СВО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Вооруженные Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, также сообщили в Минобороны РФ.Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин &gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, министерство обороны рф, новости сво, перемирие, украина, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии
ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО

Силы ПВО с полуночи 8 мая сбили 58 беспилотников вне зоны проведения СВО

12:12 11.05.2025 (обновлено: 12:15 11.05.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО с нуля часов 8 мая сбили 58 беспилотников вне зоны проведения СВО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО сбито 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.
Вооруженные Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, также сообщили в Минобороны РФ.
Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин >>
"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.
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11:02
Перемирие России и Украины: Зеленский ответил Путину ультиматумом
 
ПВОМинистерство обороны РФНовости СВОПеремириеУкраинаОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВооруженные силы России
 
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