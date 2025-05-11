https://crimea.ria.ru/20250511/pvo-s-polunochi-8-maya-sbila-58-bespilotnikov-vne-zony-provedeniya-svo-1146359816.html

ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО

ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО - РИА Новости Крым, 11.05.2025

ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО

Средства ПВО с нуля часов 8 мая сбили 58 беспилотников вне зоны проведения СВО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T12:12

2025-05-11T12:12

2025-05-11T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Средства ПВО с нуля часов 8 мая сбили 58 беспилотников вне зоны проведения СВО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Вооруженные Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, также сообщили в Минобороны РФ.Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин >>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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