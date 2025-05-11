https://crimea.ria.ru/20250511/putin-obsudil-s-prezidentom-yuzhnoy-osetii-voprosy-bezopasnosti-1146355326.html

Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности

Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности

На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле лидеры обсудили вопросы безопасности и развития... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T00:03

2025-05-11T00:03

2025-05-11T00:10

владимир путин (политик)

россия

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алан гаглоев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле лидеры обсудили вопросы безопасности и развития сотрудничества между государствами. Российский лидер заявил, что Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании.В свою очередь глава Южной Осетии поблагодарил Россию за всецелую поддержку республики и отметил, что Цхинвал высоко ценит братские отношения с Москвой и поддерживает решения и проведение спецоперации. Он отметил, что поддерживает южноосетинских бойцов в зоне СВО, и отметил, что спецоперация — это общее дело России и Осетии, в котором страны вместе добьются победы.Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.Ранее в Москве 10 мая состоялись переговоры Владимира Путина и лидеров Вьетнама, Абхазии, Буркина-Фасо и Зимбвабве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, южная осетия, политика, в мире, новости, внешняя политика, алан гаглоев