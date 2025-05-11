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Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности
Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности
На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле лидеры обсудили вопросы безопасности и развития... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T00:03
2025-05-11T00:10
владимир путин (политик)
россия
южная осетия
политика
в мире
новости
внешняя политика
алан гаглоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле лидеры обсудили вопросы безопасности и развития сотрудничества между государствами. Российский лидер заявил, что Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании.В свою очередь глава Южной Осетии поблагодарил Россию за всецелую поддержку республики и отметил, что Цхинвал высоко ценит братские отношения с Москвой и поддерживает решения и проведение спецоперации. Он отметил, что поддерживает южноосетинских бойцов в зоне СВО, и отметил, что спецоперация — это общее дело России и Осетии, в котором страны вместе добьются победы.Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.Ранее в Москве 10 мая состоялись переговоры Владимира Путина и лидеров Вьетнама, Абхазии, Буркина-Фасо и Зимбвабве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, южная осетия, политика, в мире, новости, внешняя политика, алан гаглоев
Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности

Россия поддержит Южную Осетию – Путин

00:03 11.05.2025 (обновлено: 00:10 11.05.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. На переговорах президента России Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле лидеры обсудили вопросы безопасности и развития сотрудничества между государствами.
Российский лидер заявил, что Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании.
"Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Все это в контексте нашей работы — направление важное, если не сказать — чрезвычайно важное", - подчеркнул Путин.
В свою очередь глава Южной Осетии поблагодарил Россию за всецелую поддержку республики и отметил, что Цхинвал высоко ценит братские отношения с Москвой и поддерживает решения и проведение спецоперации.
Он отметил, что поддерживает южноосетинских бойцов в зоне СВО, и отметил, что спецоперация — это общее дело России и Осетии, в котором страны вместе добьются победы.
Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.
Ранее в Москве 10 мая состоялись переговоры Владимира Путина и лидеров Вьетнама, Абхазии, Буркина-Фасо и Зимбвабве.
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Владимир Путин (политик)РоссияЮжная ОсетияПолитикаВ миреНовостиВнешняя политикаАлан Гаглоев
 
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Заголовок открываемого материала
00:03Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности
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