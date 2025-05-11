https://crimea.ria.ru/20250511/putin-obsudil-s-erdoganom-predlozhenie-provesti-peregovory-s-ukrainoy-1146363247.html

Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной

Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной,... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T14:13

2025-05-11T14:13

2025-05-11T14:54

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

политика

переговоры

турция

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным, президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорахКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин

https://crimea.ria.ru/20250511/peremirie-rossii-i-ukrainy-tsel-zapada---ne-dat-ssha-vyyti-iz-konflikta-1146359996.html

турция

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, переговоры, турция, россия, украина