Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250511/putin-obsudil-s-erdoganom-predlozhenie-provesti-peregovory-s-ukrainoy-1146363247.html
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной,... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T14:13
2025-05-11T14:54
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
политика
переговоры
турция
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным, президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорахКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
https://crimea.ria.ru/20250511/peremirie-rossii-i-ukrainy-tsel-zapada---ne-dat-ssha-vyyti-iz-konflikta-1146359996.html
турция
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, переговоры, турция, россия, украина
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной

Эрдоган заявил Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной

14:13 11.05.2025 (обновлено: 14:54 11.05.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.
Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным, президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.
"Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году - ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", - говорится в заявлении администрации.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию
"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах
Киев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина. 10 мая 2025
12:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога
 
Владимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганПолитикаПереговорыТурцияРоссияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму
14:32На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве
14:13Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
14:06138 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Джанкое - двоих спасли
13:57Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины
13:49Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
13:36Эрдоган заявил о готовности Турции внести вклад в перемирие на Украине
13:21В Крыму пять населенных пунктов остались без воды
13:09В Севастополе до конца августа перекроют проспект
12:56День ДНР и ЛНР: в Донецке провели символическую реконструкцию референдума
12:50На Крым идет новая волна заморозков
12:46Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога
12:28Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве
12:12ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО
12:09Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы
11:53Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
11:25В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня
11:02Перемирие России и Украины: Зеленский ответил Путину ультиматумом
10:44ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
10:22Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп
Лента новостейМолния