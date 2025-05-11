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Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной,... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T14:13
2025-05-11T14:13
2025-05-11T14:54
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным, президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в преддверии Дня Победы развернули антироссийскую кампанию"Великий день!": Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорахКиев демонстративно нарушал все предложения о прекращении огня – Путин
https://crimea.ria.ru/20250511/peremirie-rossii-i-ukrainy-tsel-zapada---ne-dat-ssha-vyyti-iz-konflikta-1146359996.html
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владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, переговоры, турция, россия, украина
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Эрдоган заявил Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной
14:13 11.05.2025 (обновлено: 14:54 11.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту России Владимиру Путину о готовности Турции принять переговоры между РФ и Украиной, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.
Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным, президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.
"Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году - ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта", - говорится в заявлении администрации.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.
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