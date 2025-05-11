https://crimea.ria.ru/20250511/podrostok-postradal-v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-drona-na-avtomobil-1146366508.html

Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль

Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль

Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T21:53

2025-05-11T21:53

2025-05-11T21:53

беспилотник (бпла, дрон)

fpv-дроны

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что 17-летнего парня с осколочным ранением ноги бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.Он также добавил, что машина получила повреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250511/pyatiletnyaya-devochka-postradala-pri-udare-drona-v-kurskom-poselke-1146364976.html

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), fpv-дроны, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков