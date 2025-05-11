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Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль
Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T21:53
2025-05-11T21:53
беспилотник (бпла, дрон)
fpv-дроны
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что 17-летнего парня с осколочным ранением ноги бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.Он также добавил, что машина получила повреждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250511/pyatiletnyaya-devochka-postradala-pri-udare-drona-v-kurskom-poselke-1146364976.html
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беспилотник (бпла, дрон), fpv-дроны, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков
Подросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль

Подросток пострадал в Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль

21:53 11.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Семнадцатилетний подросток пострадал в селе Борки Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Еще один движущийся автомобиль атакован вражеским FPV-дроном в селе Борки Валуйского округа. Пострадал подросток, находившийся в машине", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков уточнил, что 17-летнего парня с осколочным ранением ноги бригада "скорой" доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается.
Он также добавил, что машина получила повреждения.
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17:02
Пятилетняя девочка пострадала при ударе дрона в курском поселке
Беспилотник (БПЛА, дрон)FPV-дроныОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав Гладков
 
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