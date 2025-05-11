https://crimea.ria.ru/20250511/ot--1-do-17-prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1146350884.html
От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 11.05.2025
От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В Крыму 11 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T00:01
2025-05-11T00:01
2025-05-11T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145935431_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_a0c166feb5fecedac5a3d5d1afea488b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 11 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +7...9, днем потеплеет до 17 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250510/zamorozki-vozvraschayutsya-v-krym-1146343712.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145935431_257:0:1024:575_1920x0_80_0_0_ca51915d78c3164217a5e77518acb0a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В Крыму в воскресенье температура скакнет от -1 до +17 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 11 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +10, в степных и предгорных районах заморозки до -1, днем +15…20, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +7...9, днем потеплеет до 17 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.