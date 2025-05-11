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От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 11.05.2025
От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В Крыму 11 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.05.2025
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крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 11 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +7...9, днем потеплеет до 17 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250510/zamorozki-vozvraschayutsya-v-krym-1146343712.html
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От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В Крыму в воскресенье температура скакнет от -1 до +17 градусов

00:01 11.05.2025
 
© РИА Новости КрымТропа Голицына в Судаке, Крым
Тропа Голицына в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму 11 мая ожидаются ночные заморозки, а днем воздух прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +10, в степных и предгорных районах заморозки до -1, днем +15…20, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +7...9, днем потеплеет до 17 градусов.
Иней - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Вчера, 10:25
Заморозки возвращаются в Крым
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:03Путин обсудил с президентом Южной Осетии вопросы безопасности
00:01От -1 до +17: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 мая
23:31Переговоры Путина с главой Абхазии: о чем говорили президенты
21:58Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день
21:28Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин
21:10В Кремле ответили на предложение о перемирии на Украине на 30 дней
20:57Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске
20:39В Севастополе до июня запретят парковаться в центре – причина
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19:59"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб
19:41В Бахчисарайском районе Крыма простились с героем СВО Дмитрием Полениным
19:22Два государства для двух народов: Путин об Израиле и Палестине
18:48Мерц хочет поговорить с Путиным о перемирии
18:31На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиард
18:06Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные к вечеру субботы
17:36Мобилизация на Украине полностью провалилась
17:10Россия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главное
16:5712-летний ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
16:26В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева
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