Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250511/novosti-svo-ukraina-bolshe-14-tysyach-raz-narushila-rezhim-prekrascheniya-ognya-1146362572.html
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
В период с нуля часов 8 мая по ноль часов 11 мая российские войска строго соблюдали объявленный режим прекращения огня, в отличие от Украины. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T13:49
2025-05-11T13:50
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144753298_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_7cba261abd0f8fa9ef7e32ff71c8abcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В период с нуля часов 8 мая по ноль часов 11 мая российские войска строго соблюдали объявленный режим прекращения огня, в отличие от Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, зафиксированы 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Противник предпринял пять попыток прорыва государственных границ РФ в Курской и Белгородской областях, а также провел 37 атак и одну разведку боем в ряде районов Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой Народных Республик.На всей линии боевого соприкосновения украинские формирования осуществили 4011 обстрелов российских позиций, в том числе с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов. Зарегистрировано 62 применения реактивных систем залпового огня и 9918 сбросов боеприпасов с беспилотников. Подразделения ПВО России в указанный период уничтожили 58 БПЛА самолетного типа за пределами зоны СВО.После окончания действия режима прекращения огня Вооруженные силы РФ возобновили активную фазу спецоперации.Группировка "Север" нанесла удары по скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полкой и двух бригад теробороны ВСУ. Уничтожено до 200 военнослужащих, пять бронированных машин, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и станция ПВО.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанеся удары по позициям ВСУ в Купянске Харьковской области и Редкодубе в ДНР. В результате ликвидированы до 190 бойцов, БТР, боевая бронированная машина, шесть пикапов, артиллерийское орудие и станция РЭБ.Группировка "Юг" атаковала формирования ВСУ в районах Северска, Приволья, Дылеевки, Иванополья, Клебан-Быка, Берестка, Плещеевки и Константиновки в ДНР. Уничижены более 80 военнослужащих, четыре автомобиля, станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка "Центр" провела масштабные действия в районах Красноармейска, Миролюбовки, Котляровки, Димитрова, Новой Полтавки, Елизаветовки, Алексеевки, Троицкого и Новооленовки в ДНР, уничтожив до 460 бойцов ВСУ, две бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия.Группировка "Восток" атаковала позиции в районах Поддубного, Шевченко, Богатыря, Толстого, Карла Маркса (ДНР) и Темировки (Запорожская область), ликвидировав свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, бронированную машину и автомобиль.Группировка "Днепр" нанесла удары по формированию ВСУ в Каменском Запорожской области, Антоновке и Херсоне. Потери противника составили до 50 бойцов, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Оперативно-тактическая авицаия, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли точечные удары по цеху ремонта самолотево, складам беспилотников и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 80 населенных пунктах.ПВО России за сутки уничтожила три управляемые авиабомбы JDAM и 143 БПЛА самолетного типа, восемь из которых – вне зоны СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250511/kievskiy-rezhim-pytalsya-sorvat-prazdnovanie-9-maya-v-moskve-1146360143.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144753298_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_247fee29b6681d90a2d42a3f3ecd5afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

Новости СВО: зафиксированы массовые нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ

13:49 11.05.2025 (обновлено: 13:50 11.05.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В период с нуля часов 8 мая по ноль часов 11 мая российские войска строго соблюдали объявленный режим прекращения огня, в отличие от Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, зафиксированы 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Противник предпринял пять попыток прорыва государственных границ РФ в Курской и Белгородской областях, а также провел 37 атак и одну разведку боем в ряде районов Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой Народных Республик.
На всей линии боевого соприкосновения украинские формирования осуществили 4011 обстрелов российских позиций, в том числе с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов. Зарегистрировано 62 применения реактивных систем залпового огня и 9918 сбросов боеприпасов с беспилотников. Подразделения ПВО России в указанный период уничтожили 58 БПЛА самолетного типа за пределами зоны СВО.
После окончания действия режима прекращения огня Вооруженные силы РФ возобновили активную фазу спецоперации.
Группировка "Север" нанесла удары по скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полкой и двух бригад теробороны ВСУ. Уничтожено до 200 военнослужащих, пять бронированных машин, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и станция ПВО.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанеся удары по позициям ВСУ в Купянске Харьковской области и Редкодубе в ДНР. В результате ликвидированы до 190 бойцов, БТР, боевая бронированная машина, шесть пикапов, артиллерийское орудие и станция РЭБ.
Группировка "Юг" атаковала формирования ВСУ в районах Северска, Приволья, Дылеевки, Иванополья, Клебан-Быка, Берестка, Плещеевки и Константиновки в ДНР. Уничижены более 80 военнослужащих, четыре автомобиля, станция РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка "Центр" провела масштабные действия в районах Красноармейска, Миролюбовки, Котляровки, Димитрова, Новой Полтавки, Елизаветовки, Алексеевки, Троицкого и Новооленовки в ДНР, уничтожив до 460 бойцов ВСУ, две бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия.
Группировка "Восток" атаковала позиции в районах Поддубного, Шевченко, Богатыря, Толстого, Карла Маркса (ДНР) и Темировки (Запорожская область), ликвидировав свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, бронированную машину и автомобиль.
Группировка "Днепр" нанесла удары по формированию ВСУ в Каменском Запорожской области, Антоновке и Херсоне. Потери противника составили до 50 бойцов, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
Оперативно-тактическая авицаия, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли точечные удары по цеху ремонта самолотево, складам беспилотников и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 80 населенных пунктах.
ПВО России за сутки уничтожила три управляемые авиабомбы JDAM и 143 БПЛА самолетного типа, восемь из которых – вне зоны СВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Парад Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
12:28
Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве
 
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45СК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в Крыму
14:32На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве
14:13Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
14:06138 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Джанкое - двоих спасли
13:57Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины
13:49Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
13:36Эрдоган заявил о готовности Турции внести вклад в перемирие на Украине
13:21В Крыму пять населенных пунктов остались без воды
13:09В Севастополе до конца августа перекроют проспект
12:56День ДНР и ЛНР: в Донецке провели символическую реконструкцию референдума
12:50На Крым идет новая волна заморозков
12:46Почему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога
12:28Киевский режим пытался сорвать празднование 9 мая в Москве
12:12ПВО с полуночи 8 мая сбила 58 беспилотников вне зоны проведения СВО
12:09Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы
11:53Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Кубани
11:25В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дня
11:02Перемирие России и Украины: Зеленский ответил Путину ультиматумом
10:44ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом: водитель ранен
10:22Сильные дожди в Сочи продолжаются: будет ли потоп
Лента новостейМолния