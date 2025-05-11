https://crimea.ria.ru/20250511/novosti-svo-ukraina-bolshe-14-tysyach-raz-narushila-rezhim-prekrascheniya-ognya-1146362572.html
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня
В период с нуля часов 8 мая по ноль часов 11 мая российские войска строго соблюдали объявленный режим прекращения огня, в отличие от Украины. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T13:49
2025-05-11T13:49
2025-05-11T13:50
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
потери всу
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В период с нуля часов 8 мая по ноль часов 11 мая российские войска строго соблюдали объявленный режим прекращения огня, в отличие от Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, зафиксированы 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Противник предпринял пять попыток прорыва государственных границ РФ в Курской и Белгородской областях, а также провел 37 атак и одну разведку боем в ряде районов Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой Народных Республик.На всей линии боевого соприкосновения украинские формирования осуществили 4011 обстрелов российских позиций, в том числе с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов. Зарегистрировано 62 применения реактивных систем залпового огня и 9918 сбросов боеприпасов с беспилотников. Подразделения ПВО России в указанный период уничтожили 58 БПЛА самолетного типа за пределами зоны СВО.После окончания действия режима прекращения огня Вооруженные силы РФ возобновили активную фазу спецоперации.Группировка "Север" нанесла удары по скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полкой и двух бригад теробороны ВСУ. Уничтожено до 200 военнослужащих, пять бронированных машин, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и станция ПВО.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанеся удары по позициям ВСУ в Купянске Харьковской области и Редкодубе в ДНР. В результате ликвидированы до 190 бойцов, БТР, боевая бронированная машина, шесть пикапов, артиллерийское орудие и станция РЭБ.Группировка "Юг" атаковала формирования ВСУ в районах Северска, Приволья, Дылеевки, Иванополья, Клебан-Быка, Берестка, Плещеевки и Константиновки в ДНР. Уничижены более 80 военнослужащих, четыре автомобиля, станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка "Центр" провела масштабные действия в районах Красноармейска, Миролюбовки, Котляровки, Димитрова, Новой Полтавки, Елизаветовки, Алексеевки, Троицкого и Новооленовки в ДНР, уничтожив до 460 бойцов ВСУ, две бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия.Группировка "Восток" атаковала позиции в районах Поддубного, Шевченко, Богатыря, Толстого, Карла Маркса (ДНР) и Темировки (Запорожская область), ликвидировав свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, бронированную машину и автомобиль.Группировка "Днепр" нанесла удары по формированию ВСУ в Каменском Запорожской области, Антоновке и Херсоне. Потери противника составили до 50 бойцов, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Оперативно-тактическая авицаия, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли точечные удары по цеху ремонта самолотево, складам беспилотников и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 80 населенных пунктах.ПВО России за сутки уничтожила три управляемые авиабомбы JDAM и 143 БПЛА самолетного типа, восемь из которых – вне зоны СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, потери всу , вооруженные силы россии, новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В период с нуля часов 8 мая по ноль часов 11 мая российские войска строго соблюдали объявленный режим прекращения огня, в отличие от Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, зафиксированы 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Противник предпринял пять попыток прорыва государственных границ РФ в Курской и Белгородской областях, а также провел 37 атак и одну разведку боем в ряде районов Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой Народных Республик.
На всей линии боевого соприкосновения украинские формирования осуществили 4011 обстрелов российских позиций, в том числе с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов. Зарегистрировано 62 применения реактивных систем залпового огня и 9918 сбросов боеприпасов с беспилотников. Подразделения ПВО России в указанный период уничтожили 58 БПЛА самолетного типа за пределами зоны СВО.
После окончания действия режима прекращения огня Вооруженные силы РФ возобновили активную фазу спецоперации.
Группировка "Север" нанесла удары по скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полкой и двух бригад теробороны ВСУ. Уничтожено до 200 военнослужащих, пять бронированных машин, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и станция ПВО.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанеся удары по позициям ВСУ в Купянске Харьковской области и Редкодубе в ДНР. В результате ликвидированы до 190 бойцов, БТР, боевая бронированная машина, шесть пикапов, артиллерийское орудие и станция РЭБ.
Группировка "Юг" атаковала формирования ВСУ в районах Северска, Приволья, Дылеевки, Иванополья, Клебан-Быка, Берестка, Плещеевки и Константиновки в ДНР. Уничижены более 80 военнослужащих, четыре автомобиля, станция РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка "Центр" провела масштабные действия в районах Красноармейска, Миролюбовки, Котляровки, Димитрова, Новой Полтавки, Елизаветовки, Алексеевки, Троицкого и Новооленовки в ДНР, уничтожив до 460 бойцов ВСУ, две бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия.
Группировка "Восток" атаковала позиции в районах Поддубного, Шевченко, Богатыря, Толстого, Карла Маркса (ДНР) и Темировки (Запорожская область), ликвидировав свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, бронированную машину и автомобиль.
Группировка "Днепр" нанесла удары по формированию ВСУ в Каменском Запорожской области, Антоновке и Херсоне. Потери противника составили до 50 бойцов, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
Оперативно-тактическая авицаия, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли точечные удары по цеху ремонта самолотево, складам беспилотников и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 80 населенных пунктах.
ПВО России за сутки уничтожила три управляемые авиабомбы JDAM и 143 БПЛА самолетного типа, восемь из которых – вне зоны СВО.
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