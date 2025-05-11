https://crimea.ria.ru/20250511/novosti-svo-ukraina-bolshe-14-tysyach-raz-narushila-rezhim-prekrascheniya-ognya-1146362572.html

Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Новости СВО: Украина больше 14 тысяч раз нарушила режим прекращения огня

В период с нуля часов 8 мая по ноль часов 11 мая российские войска строго соблюдали объявленный режим прекращения огня, в отличие от Украины. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T13:49

2025-05-11T13:49

2025-05-11T13:50

министерство обороны рф

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В период с нуля часов 8 мая по ноль часов 11 мая российские войска строго соблюдали объявленный режим прекращения огня, в отличие от Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, зафиксированы 14 043 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Противник предпринял пять попыток прорыва государственных границ РФ в Курской и Белгородской областях, а также провел 37 атак и одну разведку боем в ряде районов Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой Народных Республик.На всей линии боевого соприкосновения украинские формирования осуществили 4011 обстрелов российских позиций, в том числе с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов. Зарегистрировано 62 применения реактивных систем залпового огня и 9918 сбросов боеприпасов с беспилотников. Подразделения ПВО России в указанный период уничтожили 58 БПЛА самолетного типа за пределами зоны СВО.После окончания действия режима прекращения огня Вооруженные силы РФ возобновили активную фазу спецоперации.Группировка "Север" нанесла удары по скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, четырех штурмовых полкой и двух бригад теробороны ВСУ. Уничтожено до 200 военнослужащих, пять бронированных машин, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и станция ПВО.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, нанеся удары по позициям ВСУ в Купянске Харьковской области и Редкодубе в ДНР. В результате ликвидированы до 190 бойцов, БТР, боевая бронированная машина, шесть пикапов, артиллерийское орудие и станция РЭБ.Группировка "Юг" атаковала формирования ВСУ в районах Северска, Приволья, Дылеевки, Иванополья, Клебан-Быка, Берестка, Плещеевки и Константиновки в ДНР. Уничижены более 80 военнослужащих, четыре автомобиля, станция РЭБ и склад боеприпасов.Группировка "Центр" провела масштабные действия в районах Красноармейска, Миролюбовки, Котляровки, Димитрова, Новой Полтавки, Елизаветовки, Алексеевки, Троицкого и Новооленовки в ДНР, уничтожив до 460 бойцов ВСУ, две бронированные машины, два пикапа и два артиллерийских орудия.Группировка "Восток" атаковала позиции в районах Поддубного, Шевченко, Богатыря, Толстого, Карла Маркса (ДНР) и Темировки (Запорожская область), ликвидировав свыше 150 военнослужащих, бронетранспортер, бронированную машину и автомобиль.Группировка "Днепр" нанесла удары по формированию ВСУ в Каменском Запорожской области, Антоновке и Херсоне. Потери противника составили до 50 бойцов, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.Оперативно-тактическая авицаия, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли точечные удары по цеху ремонта самолотево, складам беспилотников и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 80 населенных пунктах.ПВО России за сутки уничтожила три управляемые авиабомбы JDAM и 143 БПЛА самолетного типа, восемь из которых – вне зоны СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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