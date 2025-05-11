https://crimea.ria.ru/20250511/na-kubani-parni-ugrozhali-devushkam-za-otkaz-v-znakomstve-1146363439.html

На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве

На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве - РИА Новости Крым, 11.05.2025

На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве

В Абинске следователями СКР организована проверка информации о противоправном поведении местных жителей. Об этом сообщили в управлении СК России по... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T14:32

2025-05-11T14:32

2025-05-11T14:32

кубань

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Абинске следователями СКР организована проверка информации о противоправном поведении местных жителей. Об этом сообщили в управлении СК России по Краснодарскому краю.По информации СК, девушки не оценили такого рода "ухаживаний", отказались от знакомства, после чего джентльмены переключились с комплиментов на угрозы.В ведомстве отмечают, что проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление деталей. Теперь ахтырских ухажеров вместо цветов и конфет ждут допросы и протоколы.Руководитель Следственного Комитета по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял "лав-стори" под личный контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, краснодарский край