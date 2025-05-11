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На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве
На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве - РИА Новости Крым, 11.05.2025
На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве
В Абинске следователями СКР организована проверка информации о противоправном поведении местных жителей. Об этом сообщили в управлении СК России по... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T14:32
2025-05-11T14:32
2025-05-11T14:32
кубань
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Абинске следователями СКР организована проверка информации о противоправном поведении местных жителей. Об этом сообщили в управлении СК России по Краснодарскому краю.По информации СК, девушки не оценили такого рода "ухаживаний", отказались от знакомства, после чего джентльмены переключились с комплиментов на угрозы.В ведомстве отмечают, что проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление деталей. Теперь ахтырских ухажеров вместо цветов и конфет ждут допросы и протоколы.Руководитель Следственного Комитета по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял "лав-стори" под личный контроль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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кубань, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, краснодарский край
На Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве
На Кубани трое мужчин угрожали девушкам за отказ познакомиться - СК проводит проверку
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Абинске следователями СКР организована проверка информации о противоправном поведении местных жителей. Об этом сообщили в управлении СК России по Краснодарскому краю.
"В социальных медиа были опубликованы сведения о том, что вечером 9 мая 2025 года в поселке Ахтырском Абинского района трое мужчин, находясь в состоянии опьянения, попытались познакомиться с девушками", - говорится в сообщении.
По информации СК, девушки не оценили такого рода "ухаживаний", отказались от знакомства, после чего джентльмены переключились с комплиментов на угрозы.
"По данному факту следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка", – уточняют в СК.
В ведомстве отмечают, что проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление деталей. Теперь ахтырских ухажеров вместо цветов и конфет ждут допросы и протоколы.
Руководитель Следственного Комитета по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял "лав-стори" под личный контроль.
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