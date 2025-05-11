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Меньше 25% немцев довольны работой Мерца

Меньше 25% немцев довольны работой Мерца - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Меньше 25% немцев довольны работой Мерца

Меньше четверти немцев довольны работой нового канцлера Германии Фридриха Мерца после его первых дней на должности, свидетельствуют результаты исследования... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T15:23

2025-05-11T15:23

2025-05-11T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Меньше четверти немцев довольны работой нового канцлера Германии Фридриха Мерца после его первых дней на должности, свидетельствуют результаты исследования института Insa для газеты Bild.Согласно результатам исследования, работой нового канцлера довольны только 23% немцев, в то время как неудовлетворительную оценку его деятельности дает 49% респондентов. Еще 28% пока не смогли дать однозначный ответ. Примечательно, что у его предшественника Олафа Шольца в первые дни вступления в должность в 2021 году рейтинг одобрения составлял 37%.Исследование проводилось 8-9 мая среди 1002 жителей Германии. Погрешность не указана.Во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

германия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, германия, в мире, политика, новости