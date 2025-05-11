https://crimea.ria.ru/20250511/maduro-podderzhal-initsiativu-putina-o-peregovorakh-v-stambule-1146364767.html

Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле

Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку предложению президента России Владимира Путина о проведении прямых мирных переговоров с Украиной в... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T16:35

2025-05-11T16:35

2025-05-11T16:36

николас мадуро

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владимир путин (политик)

венесуэла

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку предложению президента России Владимира Путина о проведении прямых мирных переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости."Мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", – цитирует РИА Новости выступление Мадуро во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ".Глава Венесуэлы заявил, что и большинство стран Латинской Америки и Карибского бассейна поддерживают возвращение сторон за стол переговоров.Он также призвал международное сообщество к объективному подходу и подчеркнул, что у России есть право на мир также, как и у любой другой страны.Ранее в ночь на 11 мая Путин публично обратился к Киеву с предложением возобновить переговоры без предварительных условий. По его словам, Россия готова обсуждать первопричины конфликта и не исключает достижение реального и соблюдаемого прекращения огня.В ответ Владимир Зеленский выдвинул ультиматум: он согласен на переговоры только при условии полного прекращения огня с 12 мая. По информации главы МИД Украины Андрея Сибиги, западные союзники Киева, включая Францию, Германию, Великобританию и Польшу, поддержали идею как минимум 30-дневного перемирия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал возобновить прямые переговоры с УкраинойПеремирие России и Украины: Зеленский ответил Путину ультиматумомПочему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога

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стамбул

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, политика, россия, новости, переговоры, стамбул, украина, владимир путин (политик), венесуэла