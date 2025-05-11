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Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле
Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку предложению президента России Владимира Путина о проведении прямых мирных переговоров с Украиной в... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T16:35
2025-05-11T16:36
николас мадуро
политика
россия
новости
переговоры
стамбул
украина
владимир путин (политик)
венесуэла
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку предложению президента России Владимира Путина о проведении прямых мирных переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости."Мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", – цитирует РИА Новости выступление Мадуро во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ".Глава Венесуэлы заявил, что и большинство стран Латинской Америки и Карибского бассейна поддерживают возвращение сторон за стол переговоров.Он также призвал международное сообщество к объективному подходу и подчеркнул, что у России есть право на мир также, как и у любой другой страны.Ранее в ночь на 11 мая Путин публично обратился к Киеву с предложением возобновить переговоры без предварительных условий. По его словам, Россия готова обсуждать первопричины конфликта и не исключает достижение реального и соблюдаемого прекращения огня.В ответ Владимир Зеленский выдвинул ультиматум: он согласен на переговоры только при условии полного прекращения огня с 12 мая. По информации главы МИД Украины Андрея Сибиги, западные союзники Киева, включая Францию, Германию, Великобританию и Польшу, поддержали идею как минимум 30-дневного перемирия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал возобновить прямые переговоры с УкраинойПеремирие России и Украины: Зеленский ответил Путину ультиматумомПочему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога
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николас мадуро, политика, россия, новости, переговоры, стамбул, украина, владимир путин (политик), венесуэла
Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в Стамбуле

Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле

16:35 11.05.2025 (обновлено: 16:36 11.05.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку предложению президента России Владимира Путина о проведении прямых мирных переговоров с Украиной в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", – цитирует РИА Новости выступление Мадуро во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ".
Глава Венесуэлы заявил, что и большинство стран Латинской Америки и Карибского бассейна поддерживают возвращение сторон за стол переговоров.
"Это путь, который не стоило покидать. Это путь прямого диалога, без давления и вмешательства извне", – отметил Мадуро.
Он также призвал международное сообщество к объективному подходу и подчеркнул, что у России есть право на мир также, как и у любой другой страны.
Ранее в ночь на 11 мая Путин публично обратился к Киеву с предложением возобновить переговоры без предварительных условий. По его словам, Россия готова обсуждать первопричины конфликта и не исключает достижение реального и соблюдаемого прекращения огня.
В ответ Владимир Зеленский выдвинул ультиматум: он согласен на переговоры только при условии полного прекращения огня с 12 мая. По информации главы МИД Украины Андрея Сибиги, западные союзники Киева, включая Францию, Германию, Великобританию и Польшу, поддержали идею как минимум 30-дневного перемирия.
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