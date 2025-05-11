https://crimea.ria.ru/20250511/krymskie-masliny-mogut-perezhit-14-gradusnye-morozy-1146235308.html

Крымские маслины могут пережить 14-градусные морозы

Крымские маслины могут пережить 14-градусные морозы - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Крымские маслины могут пережить 14-градусные морозы

Крымские сорта маслины показали высокий уровень морозостойкости, обогнав по этому показателю европейские образцы, сообщает пресс-служба Крымского федерального... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T18:02

2025-05-11T18:02

2025-05-11T09:13

кфу (крымский федеральный университет)

крымская погода

симферопольский район

севастополь

новости крыма

новости севастополя

селекция

выращивание оливок в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Крымские сорта маслины показали высокий уровень морозостойкости, обогнав по этому показателю европейские образцы, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета имени Вернадского.По словам Ермолина, для восстановления крымских растений понадобится только санитарная обрезка, тогда как европейские сорта смогут восстановить не ранее чем через три года.В пресс-службе уточнили также, что ученые университета работают над расширением зоны культивирования маслины, в частности, рассматривается возможность выращивать культуры в районе Севастополя. Сейчас в теплице КФУ в селе Маленьком Симферопольского района произрастают три собственных сорта маслины "Форосская", "Крымская Весна" и "Таврика", а также семь селекционных форм.Крымские ученые-селекционеры работают над выведением морозоустойчивых сортов оливок, что через несколько лет позволит расширить площади посадки не только в Крыму, но и на всем юге России, сообщал ранее Ермолин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для туристов высадили новые оливковые садыОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыВ Крыму высадят первую в России тепличную оливковую рощу

симферопольский район

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), крымская погода, симферопольский район, севастополь, новости крыма, новости севастополя, селекция, выращивание оливок в крыму