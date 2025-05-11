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Крымские маслины могут пережить 14-градусные морозы
Крымские маслины могут пережить 14-градусные морозы - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Крымские маслины могут пережить 14-градусные морозы
Крымские сорта маслины показали высокий уровень морозостойкости, обогнав по этому показателю европейские образцы, сообщает пресс-служба Крымского федерального... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T18:02
2025-05-11T18:02
2025-05-11T09:13
кфу (крымский федеральный университет)
крымская погода
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селекция
выращивание оливок в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Крымские сорта маслины показали высокий уровень морозостойкости, обогнав по этому показателю европейские образцы, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета имени Вернадского.По словам Ермолина, для восстановления крымских растений понадобится только санитарная обрезка, тогда как европейские сорта смогут восстановить не ранее чем через три года.В пресс-службе уточнили также, что ученые университета работают над расширением зоны культивирования маслины, в частности, рассматривается возможность выращивать культуры в районе Севастополя. Сейчас в теплице КФУ в селе Маленьком Симферопольского района произрастают три собственных сорта маслины "Форосская", "Крымская Весна" и "Таврика", а также семь селекционных форм.Крымские ученые-селекционеры работают над выведением морозоустойчивых сортов оливок, что через несколько лет позволит расширить площади посадки не только в Крыму, но и на всем юге России, сообщал ранее Ермолин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для туристов высадили новые оливковые садыОливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыВ Крыму высадят первую в России тепличную оливковую рощу
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РИА Новости Крым
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кфу (крымский федеральный университет), крымская погода, симферопольский район, севастополь, новости крыма, новости севастополя, селекция, выращивание оливок в крыму
Крымские маслины могут пережить 14-градусные морозы
Крымские сорта маслины могут пережить 14-градусные морозы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Крымские сорта маслины показали высокий уровень морозостойкости, обогнав по этому показателю европейские образцы, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета имени Вернадского.
"Как показал этот год, в частности февраль, когда ночью температура достигала 12-14 градусов ниже нуля, у европейских сортов был поражен весь листовой аппарат и однолетние побеги, многолетняя древесина осталась целой. Что касается наших сортов, то здесь повредились только верхушки растений", – цитирует пресс-служба руководителя селекционно-семеноводческого центра плодовых культур КФУ Дмитрия Ермолина.
По словам Ермолина, для восстановления крымских растений понадобится только санитарная обрезка, тогда как европейские сорта смогут восстановить не ранее чем через три года.
В пресс-службе уточнили также, что ученые университета работают над расширением зоны культивирования маслины, в частности, рассматривается возможность выращивать культуры в районе Севастополя. Сейчас в теплице КФУ в селе Маленьком Симферопольского района произрастают три собственных сорта маслины "Форосская", "Крымская Весна" и "Таврика", а также семь селекционных форм.
Крымские ученые-селекционеры работают над выведением морозоустойчивых сортов оливок, что через несколько лет позволит расширить площади посадки не только в Крыму, но и на всем юге России
, сообщал ранее Ермолин.
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