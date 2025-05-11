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Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин
Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин
В ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T02:05
2025-05-11T02:25
владимир путин (политик)
новости сво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
курская область
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обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Кроме того, по его словам, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки прорыва на территорию РФ в районе Курской и Белгородской областей, отбиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , курская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, граница, безопасность
Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин

Киев пять раз пытался атаковать границы РФ в ходе перемирия на День Победы – Путин

02:05 11.05.2025 (обновлено: 02:25 11.05.2025)
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"За эти три для объявленного нами прекращения огня 8, 9 и 10 (мая) было предпринято пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области на стыке с Белгородской областью", - сказал российский лидер журналистам.

Кроме того, по его словам, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки прорыва на территорию РФ в районе Курской и Белгородской областей, отбиты.
"Более того, наши военные специалисты считают, что они (атаки ВСУ – ред.) не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям. Противник понес очень большие потери", - добавил президент РФ.
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Солдаты ВСУ
Вчера, 13:23
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
 
Владимир Путин (политик)Новости СВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУКурская областьБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиГраницаБезопасность
 
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