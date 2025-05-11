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Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин
Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин
В ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-11T02:05
2025-05-11T02:05
2025-05-11T02:25
владимир путин (политик)
новости сво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Кроме того, по его словам, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки прорыва на территорию РФ в районе Курской и Белгородской областей, отбиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости сво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , курская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, граница, безопасность
Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин
Киев пять раз пытался атаковать границы РФ в ходе перемирия на День Победы – Путин
02:05 11.05.2025 (обновлено: 02:25 11.05.2025)