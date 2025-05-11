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Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин

Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Киев 5 раз пытался атаковать границы России во время перемирия – Путин

В ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T02:05

2025-05-11T02:05

2025-05-11T02:25

владимир путин (политик)

новости сво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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курская область

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обстрелы белгородской области

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В ходе объявленного Москвой трехдневного перемирия на период празднования Дня Победы формирования киевского режима пять раз пытались атаковать границы РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Кроме того, по его словам, на других направлениях было предпринято еще 36 атак. Все эти атаки, в том числе и попытки прорыва на территорию РФ в районе Курской и Белгородской областей, отбиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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