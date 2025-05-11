https://crimea.ria.ru/20250511/chem-konchatsya-dlya-ukrainy-peregovory-v-stambule--mnenie-politologa-1146365099.html

Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политолога

Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политолога - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политолога

Киевские власти демонстрируют видимость готовности к диалогу, однако продолжают выдвигать предварительные условия, что скорее свидетельствует о стремлении... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-11T17:47

2025-05-11T17:47

2025-05-11T17:47

новости

переговоры

россия

украина

политика

новости сво

мнения

малек дудаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122559927_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_463ca90961e33a95b414bd030e6a0baa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Киевские власти демонстрируют видимость готовности к диалогу, однако продолжают выдвигать предварительные условия, что скорее свидетельствует о стремлении сорвать переговорный процесс. Об этом РИА Новости Крым заявил политолог-американист Малек Дудаков.Он отметил, что на Киев продолжают давить западные "ястребы", недавно побывавшие в украинской столице. В числе визитеров – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако, как подчеркивает Дудаков, ключевую роль в украинской стратегии по-прежнему играют США.Особое внимание Дудаков уделил появившейся информации о возможном визите в Турцию американского госсекретаря Марко Рубио. Это, по мнению политолога, может свидетельствовать о формирующемся давлении на Киев со стороны Вашингтона."И в конечном счете, даже без условий, в общем-то, украинцам придется на эти переговоры пойти. Они, очевидно, понимают, что условия будущего соглашения с Россией будут гораздо более жесткими, чем то, что они могли подписать в свое время, когда обсуждалось первое Стамбульское соглашение весной 2022-го", – подытожил Дудаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах в СтамбулеЭрдоган заявил о готовности Турции внести вклад в перемирие на УкраинеПочему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политолога

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, переговоры, россия, украина, политика, новости сво, мнения, малек дудаков