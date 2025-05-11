Чем кончатся для Украины переговоры в Стамбуле – мнение политолога
Украина использует дипломатическую игру и затягивает проведение переговоров – эксперт
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Киевские власти демонстрируют видимость готовности к диалогу, однако продолжают выдвигать предварительные условия, что скорее свидетельствует о стремлении сорвать переговорный процесс. Об этом РИА Новости Крым заявил политолог-американист Малек Дудаков.
"Офис Зеленского пытается сохранить лицо, чтобы не выглядеть стороной, затягивающей конфликт, хотя именно такой стороной он и является. Вместе с тем, сразу идут условия", – считает политолог.
Он отметил, что на Киев продолжают давить западные "ястребы", недавно побывавшие в украинской столице. В числе визитеров – премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако, как подчеркивает Дудаков, ключевую роль в украинской стратегии по-прежнему играют США.
"Украина в гораздо большей степени зависима от Соединенных Штатов Америки финансово, в военном плане. Вот поэтому, если будет политическая воля у американской администрации, они заставят Зеленского пойти на эти переговоры в Стамбуле", – отметил он.
Особое внимание Дудаков уделил появившейся информации о возможном визите в Турцию американского госсекретаря Марко Рубио. Это, по мнению политолога, может свидетельствовать о формирующемся давлении на Киев со стороны Вашингтона.
"И в конечном счете, даже без условий, в общем-то, украинцам придется на эти переговоры пойти. Они, очевидно, понимают, что условия будущего соглашения с Россией будут гораздо более жесткими, чем то, что они могли подписать в свое время, когда обсуждалось первое Стамбульское соглашение весной 2022-го", – подытожил Дудаков.
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