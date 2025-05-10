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ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз - РИА Новости Крым, 10.05.2025
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
За время действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным к 9 Мая, ВСУ нанесли 9318 ударов из артиллерии, систем залпового огня и при... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T13:23
2025-05-10T13:23
2025-05-10T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. За время действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным к 9 Мая, ВСУ нанесли 9318 ударов из артиллерии, систем залпового огня и при помощи беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что боевики предприняли также 22 атаки и разведку боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, перемирие, новости, новости сво
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
ВСУ во время действия режима прекращения огня нанесли 9318 ударов – Минобороны
13:23 10.05.2025 (обновлено: 13:41 10.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. За время действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным к 9 Мая, ВСУ нанесли 9318 ударов из артиллерии, систем залпового огня и при помощи беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.
"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня", - сказано в сообщении.
Отмечается, что боевики предприняли также 22 атаки и разведку боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики.
"В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - подчеркнули в военном ведомстве.
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