https://crimea.ria.ru/20250510/vsu-narushili-peremirie-s-rossiey-9318-raz-1146346892.html

ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз

ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз - РИА Новости Крым, 10.05.2025

ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз

За время действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным к 9 Мая, ВСУ нанесли 9318 ударов из артиллерии, систем залпового огня и при... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T13:23

2025-05-10T13:23

2025-05-10T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. За время действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным к 9 Мая, ВСУ нанесли 9318 ударов из артиллерии, систем залпового огня и при помощи беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что боевики предприняли также 22 атаки и разведку боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, перемирие, новости, новости сво