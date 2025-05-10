Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250510/vsu-narushili-peremirie-s-rossiey-9318-raz-1146346892.html
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз - РИА Новости Крым, 10.05.2025
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
За время действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным к 9 Мая, ВСУ нанесли 9318 ударов из артиллерии, систем залпового огня и при... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T13:23
2025-05-10T13:41
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
перемирие
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109375_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_8a165a243921048292c21e318d4fb743.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. За время действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным к 9 Мая, ВСУ нанесли 9318 ударов из артиллерии, систем залпового огня и при помощи беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что боевики предприняли также 22 атаки и разведку боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109375_95:24:1180:838_1920x0_80_0_0_3fc2213e6dddcccf3c7847f9fac54041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, перемирие, новости, новости сво
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз

ВСУ во время действия режима прекращения огня нанесли 9318 ударов – Минобороны

13:23 10.05.2025 (обновлено: 13:41 10.05.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. За время действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным к 9 Мая, ВСУ нанесли 9318 ударов из артиллерии, систем залпового огня и при помощи беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.
"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня", - сказано в сообщении.
Отмечается, что боевики предприняли также 22 атаки и разведку боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики.
"В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - подчеркнули в военном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПеремириеНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45Пакистан и Индия объявили о немедленном перемирии
15:27Крымский мост: очередь выросла в три раза
15:17Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане
14:56Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя
14:39Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня
14:15Мерц пригрозил России масштабными санкциями
13:58Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии
13:34ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области
13:23ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
13:17В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ
13:05У Крымского моста начала расти очередь
12:40Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины
12:21Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
12:16Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков
11:51В Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погиб
11:37Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев
11:22Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы
10:46Ким Чен Ын дал громкое обещание России
10:25Заморозки возвращаются в Крым
10:05Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма
Лента новостейМолния