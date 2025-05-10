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ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области

ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области - РИА Новости Крым, 10.05.2025

ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области

Вооруженные силы Украины четыре раза пытались прорваться через российскую государственную границу, а также предприняли одну разведку боем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T13:34

2025-05-10T13:34

2025-05-10T13:42

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

граница

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины четыре раза пытались прорваться через российскую государственную границу, а также предприняли одну разведку боем. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что бои велись в Сумской, Курской и Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. При этом в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина и исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с полуночи 8 мая – группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили, что за время действия перемирия ВСУ нарушили режим 9318 раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), граница, курская область, белгородская область, новости сво