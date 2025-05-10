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ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области
ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области - РИА Новости Крым, 10.05.2025
ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области
Вооруженные силы Украины четыре раза пытались прорваться через российскую государственную границу, а также предприняли одну разведку боем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T13:34
2025-05-10T13:34
2025-05-10T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины четыре раза пытались прорваться через российскую государственную границу, а также предприняли одну разведку боем. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что бои велись в Сумской, Курской и Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. При этом в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина и исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с полуночи 8 мая – группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.Ранее в военном ведомстве сообщили, что за время действия перемирия ВСУ нарушили режим 9318 раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), граница, курская область, белгородская область, новости сво
ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области
ВСУ четыре раза попытались прорвать границу России в Курской и Белгородской областях
13:34 10.05.2025 (обновлено: 13:42 10.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины четыре раза пытались прорваться через российскую государственную границу, а также предприняли одну разведку боем. Об этом сообщили в Минобороны.
"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем", - сказано в сообщении.
Отмечается, что бои велись в Сумской, Курской и Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
При этом в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина и исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с полуночи 8 мая – группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, подчеркнули в Минобороны.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что за время действия перемирия ВСУ нарушили режим 9318 раз
.
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