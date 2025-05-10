https://crimea.ria.ru/20250510/v-stolknovenii-c-gruzovikom-na-vstrechke-pogib-26-letniy-voditel-vaz-1146346728.html

В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ

В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ - РИА Новости Крым, 10.05.2025

В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ

Выезд на встречную полосу стал смертельным для водителя автомобиля ВАЗ-2114 в Динском районе на Кубани. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T13:17

2025-05-10T13:17

2025-05-10T13:17

госавтоинспекция кубани

кубань

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Выезд на встречную полосу стал смертельным для водителя автомобиля ВАЗ-2114 в Динском районе на Кубани.Как сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края, авария произошла в субботу на трассе между станицами Калининское и Новокедровское. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Iveko с полуприцепом.Ранее под Геленджиком на автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу где столкнулся с ВАЗ-2114, который по инерции опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и врезался во встречный Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104. Погибли три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погибЗа рулем были дети: в ДТП в Симферопольском районе Крыма ранены двоеМассовое ДТП произошло на трассе под Ялтой

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госавтоинспекция кубани, кубань, происшествия, дтп, краснодарский край, новости, транспорт