В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ
На Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Выезд на встречную полосу стал смертельным для водителя автомобиля ВАЗ-2114 в Динском районе на Кубани.
Как сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края, авария произошла в субботу на трассе между станицами Калининское и Новокедровское. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Iveko с полуприцепом.
"В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, пассажир ВАЗ-2114 доставлен в центральную районную больницу", - рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции подполковника полиции Максима Процай.
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
На Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
Ранее под Геленджиком на автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу где столкнулся с ВАЗ-2114, который по инерции опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и врезался во встречный Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104. Погибли три человека.
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