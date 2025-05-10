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В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ
В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ - РИА Новости Крым, 10.05.2025
В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ
Выезд на встречную полосу стал смертельным для водителя автомобиля ВАЗ-2114 в Динском районе на Кубани. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T13:17
2025-05-10T13:17
госавтоинспекция кубани
кубань
происшествия
дтп
краснодарский край
новости
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Выезд на встречную полосу стал смертельным для водителя автомобиля ВАЗ-2114 в Динском районе на Кубани.Как сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края, авария произошла в субботу на трассе между станицами Калининское и Новокедровское. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Iveko с полуприцепом.Ранее под Геленджиком на автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу где столкнулся с ВАЗ-2114, который по инерции опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и врезался во встречный Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104. Погибли три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погибЗа рулем были дети: в ДТП в Симферопольском районе Крыма ранены двоеМассовое ДТП произошло на трассе под Ялтой
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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госавтоинспекция кубани, кубань, происшествия, дтп, краснодарский край, новости, транспорт
В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ

На Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки

13:17 10.05.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
На Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Выезд на встречную полосу стал смертельным для водителя автомобиля ВАЗ-2114 в Динском районе на Кубани.
Как сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края, авария произошла в субботу на трассе между станицами Калининское и Новокедровское. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Iveko с полуприцепом.

"В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте, пассажир ВАЗ-2114 доставлен в центральную районную больницу", - рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции подполковника полиции Максима Процай.

© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниНа Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
На Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
На Кубани при столкновении ВАЗ и грузовика погиб водитель легковушки
Ранее под Геленджиком на автодороге между селом Михайловский перевал и хутором Бетта водитель Hyundai выехал на встречную полосу где столкнулся с ВАЗ-2114, который по инерции опрокинулся через придорожное ограждение. Hyundai продолжил движение и врезался во встречный Peugeot с прицепом, в который врезался сзади автомобиль ВАЗ-2104. Погибли три человека.
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Госавтоинспекция КубаниКубаньПроисшествияДТПКраснодарский крайНовостиТранспорт
 
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