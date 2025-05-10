В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева
В Симферополе 11 мая ограничат движение по улице Куйбышева
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "Проезд запрещен"
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 11 мая с утра перекроют часть улицы Куйбышева. Об этом крымчан предупреждают в городской администрации.
"В связи с проведением дополнительной расширенной сельскохозяйственной ярмарки будет ограничено движение транспортных средств на улице Куйбышева – участок от бульвара Франко до улицы Февральская", – сказано в сообщении официального Telegram-канала администрации Симферополя.
Проезд ограничат с 5 до 15 часов 11 мая на месте проведения ярмарки.
© Администрация СимферополяВ Симферополе 11 мая ограничат движение по улице Куйбышева
© Администрация Симферополя
На участке также будет запрещена автопарковка. Машины нарушителей будут забирать на штрафстоянку. Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.
Ранее сообщалось, что 9 мая в Симферополе перекроют улицу Павленко, это связано с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: