https://crimea.ria.ru/20250510/v-simferopole-na-den-perekroyut-ulitsu-kuybysheva-1146271017.html

В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева

В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева - РИА Новости Крым, 10.05.2025

В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева

В Симферополе 11 мая с утра перекроют часть улицы Куйбышева. Об этом крымчан предупреждают в городской администрации. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T16:26

2025-05-10T16:26

2025-05-10T16:26

симферополь

крым

новости крыма

ярмарка

ограничение движения

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 11 мая с утра перекроют часть улицы Куйбышева. Об этом крымчан предупреждают в городской администрации.Проезд ограничат с 5 до 15 часов 11 мая на месте проведения ярмарки.На участке также будет запрещена автопарковка. Машины нарушителей будут забирать на штрафстоянку. Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.Ранее сообщалось, что 9 мая в Симферополе перекроют улицу Павленко, это связано с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улицВ Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замокВ Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение

симферополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, новости крыма, ярмарка, ограничение движения, логистика