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В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева
В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева - РИА Новости Крым, 10.05.2025
В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева
В Симферополе 11 мая с утра перекроют часть улицы Куйбышева. Об этом крымчан предупреждают в городской администрации. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T16:26
2025-05-10T16:26
симферополь
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новости крыма
ярмарка
ограничение движения
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 11 мая с утра перекроют часть улицы Куйбышева. Об этом крымчан предупреждают в городской администрации.Проезд ограничат с 5 до 15 часов 11 мая на месте проведения ярмарки.На участке также будет запрещена автопарковка. Машины нарушителей будут забирать на штрафстоянку. Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.Ранее сообщалось, что 9 мая в Симферополе перекроют улицу Павленко, это связано с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ограничат движение транспорта на одной из улицВ Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замокВ Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение
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симферополь, крым, новости крыма, ярмарка, ограничение движения, логистика
В Симферополе на день перекроют улицу Куйбышева

В Симферополе 11 мая ограничат движение по улице Куйбышева

16:26 10.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе 11 мая с утра перекроют часть улицы Куйбышева. Об этом крымчан предупреждают в городской администрации.
"В связи с проведением дополнительной расширенной сельскохозяйственной ярмарки будет ограничено движение транспортных средств на улице Куйбышева – участок от бульвара Франко до улицы Февральская", – сказано в сообщении официального Telegram-канала администрации Симферополя.
Проезд ограничат с 5 до 15 часов 11 мая на месте проведения ярмарки.
© Администрация СимферополяВ Симферополе 11 мая ограничат движение по улице Куйбышева
В Симферополе 11 мая ограничат движение по улице Куйбышева
© Администрация Симферополя
На участке также будет запрещена автопарковка. Машины нарушителей будут забирать на штрафстоянку. Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.
Ранее сообщалось, что 9 мая в Симферополе перекроют улицу Павленко, это связано с проведением мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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