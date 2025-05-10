В Севастополе до июня запретят парковаться в центре – причина
В Севастополе до июня вводят запрет на парковку автомобилей на улице Новороссийская
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Севастопольцев и гостей города-героя до конца мая вводят запрет на парковку автомобилей на ряде улиц. Это связано с обрезкой деревьев, сообщает городской дептранс.
По сообщению предприятия, ветки зеленых насаждений для лучшего обзора водителей обрежут на улице Новороссийской. Работы проведут в несколько этапов.
"С 12 до 19 мая от улицы Партизанская до улицы Демидова, с 19 до 26 мая - от улицы Демидова до улицы Адмирала Октябрьского, с 26 мая до 2 июня - от улицы Адмирала Октябрьского до улицы Шмидта", - обозначают даты и точки в департаменте дорожно-транспортной инфраструктуры.
© Telegram Дептранс СевастополяВ Севастополе до июня вводят запрет на парковку авто по ряду улиц из-за обрезки деревьев
© Telegram Дептранс Севастополя
В Севастополе до июня вводят запрет на парковку авто по ряду улиц из-за обрезки деревьев
Для обеспечения безопасности и возможности подъезда рабочих "Севастопольского Автодора" к обочинами будет действовать временный запрет на остановку и стоянку транспорта на вышеприведенных участках.
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