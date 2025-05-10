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В Севастополе до июня запретят парковаться в центре – причина

В Севастополе до июня запретят парковаться в центре – причина - РИА Новости Крым, 10.05.2025

В Севастополе до июня запретят парковаться в центре – причина

Севастопольцев и гостей города-героя до конца мая вводят запрет на парковку автомобилей на ряде улиц. Это связано с обрезкой деревьев, сообщает городской... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T20:39

2025-05-10T20:39

2025-05-10T20:39

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Севастопольцев и гостей города-героя до конца мая вводят запрет на парковку автомобилей на ряде улиц. Это связано с обрезкой деревьев, сообщает городской дептранс.По сообщению предприятия, ветки зеленых насаждений для лучшего обзора водителей обрежут на улице Новороссийской. Работы проведут в несколько этапов.Для обеспечения безопасности и возможности подъезда рабочих "Севастопольского Автодора" к обочинами будет действовать временный запрет на остановку и стоянку транспорта на вышеприведенных участках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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