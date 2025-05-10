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В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной
В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной - РИА Новости Крым, 10.05.2025
В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной
Киевский режим по-прежнему не готов начать переговоры по урегулированию ситуации в стране. К такому выводу пришел пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T08:48
2025-05-10T08:48
дмитрий песков
украина
россия
переговоры
коллективный запад
поставки западного оружия украине
безопасность
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим по-прежнему не готов начать переговоры по урегулированию ситуации в стране. К такому выводу пришел пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПесков пояснил, что Украина пытается избежать начала переговоров, поскольку Запад продолжает поставки оружия ВСУ, что позволяет Киеву продолжать огонь и мобилизацию в стране.При этом президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта, но Киев пытается избежать переговоров, почеркнул представитель Кремля.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине будут зависеть от того, как пройдет перемирие на День Победы.В Минобороны 9 мая подвели итоги действий ВСУ. Российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1400 обстрелов из ствольной артиллерии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Половецкие пляски": чего добиваются США в переговорах с РФ по УкраинеУспешная работа ПВО в Крыму усиливает позиции РФ в переговорах – мнение"Минеральная сделка" показала истинные цели США в мире на Украине
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дмитрий песков, украина, россия, переговоры, коллективный запад, поставки западного оружия украине, безопасность, новости сво, новости
В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной

Киевский режим не готов к немедленным переговорам – Песков

08:48 10.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Киевский режим по-прежнему не готов начать переговоры по урегулированию ситуации в стране. К такому выводу пришел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Они не готовы к немедленным переговорам", — сказал он в интервью американскому телеканалу ABC News.

Песков пояснил, что Украина пытается избежать начала переговоров, поскольку Запад продолжает поставки оружия ВСУ, что позволяет Киеву продолжать огонь и мобилизацию в стране.
При этом президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта, но Киев пытается избежать переговоров, почеркнул представитель Кремля.
"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", — сказал он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине будут зависеть от того, как пройдет перемирие на День Победы.
В Минобороны 9 мая подвели итоги действий ВСУ. Российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1400 обстрелов из ствольной артиллерии.
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Дмитрий ПесковУкраинаРоссияПереговорыКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеБезопасностьНовости СВОНовости
 
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