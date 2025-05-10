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В Кремле ответили на предложение о перемирии на Украине на 30 дней - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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В Кремле ответили на предложение о перемирии на Украине на 30 дней
В Кремле ответили на предложение о перемирии на Украине на 30 дней - РИА Новости Крым, 10.05.2025
В Кремле ответили на предложение о перемирии на Украине на 30 дней
У России есть своя позиция по поводу прекращения огня на Украине, но Москва обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T21:10
2025-05-10T21:11
кремль
россия
дмитрий песков
перемирие
пасхальное перемирие
украина
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. У России есть своя позиция по поводу прекращения огня на Украине, но Москва обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он напомнил, что Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы."Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?" — отметил Песков.Он также указал, что давить на России бесполезно. "Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству", — указал представитель Кремля.10 мая в Киев для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.Новоиспеченный канцлер ФРГ тут же заявил, что в случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций. Позже МИД Украины заявил, что после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных переговоров, Киев и его партнеры готовы к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Мерц выразил желание обсудить предложенное Западом перемирие на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кремль, россия, дмитрий песков, перемирие, пасхальное перемирие, украина, политика, внешняя политика, новости
В Кремле ответили на предложение о перемирии на Украине на 30 дней

Россия готова обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине – Кремль

21:10 10.05.2025 (обновлено: 21:11 10.05.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. У России есть своя позиция по поводу прекращения огня на Украине, но Москва обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы подумаем об этом, это новое развитие. У нас есть своя позиция", — отметил представитель Кремля телеканалу CNN.
Он напомнил, что Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы.
"Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?" — отметил Песков.
Он также указал, что давить на России бесполезно.
"Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству", — указал представитель Кремля.
10 мая в Киев для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Новоиспеченный канцлер ФРГ тут же заявил, что в случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций.
Позже МИД Украины заявил, что после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных переговоров, Киев и его партнеры готовы к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Мерц выразил желание обсудить предложенное Западом перемирие на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным.
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КремльРоссияДмитрий ПесковПеремириеПасхальное перемириеУкраинаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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