Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня
Киев заявил о готовности к полному прекращению огня с 12 мая
© AP Photo Stefan RousseauВстреча участников "коалиции желающих" в Киеве
© AP Photo Stefan Rousseau
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Украина и ее европейские союзники готовы к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД страны.
Такое решение принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных переговоров во время встречи в Киеве участников так называемой "коалиции желающих" .
"Украина и все ее союзники готовы к полному безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с понедельника", - говорится в сообщении.
В МИД Украины добавляют, что это может привести к мирным переговорам.
10 мая в Киев для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Новоиспеченный канцлер ФРГ тут же заявил, что в случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
При этом Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.
По данным Минобороны, ВСУ не прекратили огонь. 10 мая в военном ведомстве сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 9318 раз, а также предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Белгородской и Курской областях.
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