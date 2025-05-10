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Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня
Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня
Украина и ее европейские союзники готовы к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Об этом... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T14:39
2025-05-10T14:39
украина
перемирие
дональд трамп
сша
россия
новости сво
политика
внешняя политика
дональд туск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Украина и ее европейские союзники готовы к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД страны.Такое решение принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных переговоров во время встречи в Киеве участников так называемой "коалиции желающих" .В МИД Украины добавляют, что это может привести к мирным переговорам.10 мая в Киев для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Новоиспеченный канцлер ФРГ тут же заявил, что в случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.При этом Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, ВСУ не прекратили огонь. 10 мая в военном ведомстве сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 9318 раз, а также предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Белгородской и Курской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление о переговорах с УкраинойПродолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в КиевВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
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РИА Новости Крым
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украина, перемирие, дональд трамп, сша, россия, новости сво, политика, внешняя политика, дональд туск, фридрих мерц, эммануэль макрон, кир стармер, великобритания, польша, германия, франция, новости
Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня

Киев заявил о готовности к полному прекращению огня с 12 мая

14:39 10.05.2025
 
© AP Photo Stefan RousseauВстреча участников "коалиции желающих" в Киеве
Встреча участников коалиции желающих в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo Stefan Rousseau
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Украина и ее европейские союзники готовы к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД страны.
Такое решение принято после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных переговоров во время встречи в Киеве участников так называемой "коалиции желающих" .
"Украина и все ее союзники готовы к полному безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с понедельника", - говорится в сообщении.
В МИД Украины добавляют, что это может привести к мирным переговорам.
10 мая в Киев для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Новоиспеченный канцлер ФРГ тут же заявил, что в случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
При этом Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.
По данным Минобороны, ВСУ не прекратили огонь. 10 мая в военном ведомстве сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 9318 раз, а также предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Белгородской и Курской областях.
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