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Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма

Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма

Пять человек, в том числе трое детей, отравились во время похода на Долгоруковскую яйлу. Им потребовалась помощь спасателей и эвакуация. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T10:05

2025-05-10T10:05

2025-05-10T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, отравились во время похода на Долгоруковскую яйлу. Им потребовалась помощь спасателей и эвакуация.Как сообщают в республиканском Главке МЧС РФ, изначально точное местонахождение людей было не известно.Семью доставили в ближайший населенный пункт и передали врачам скорой медицинской помощи. В спасательной операции были задействованы пять специалистов и одна единица техники.В МЧС в связи со случившимся еще раз напоминают о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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