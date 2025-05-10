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Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма
Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма
Пять человек, в том числе трое детей, отравились во время похода на Долгоруковскую яйлу. Им потребовалась помощь спасателей и эвакуация. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T10:05
2025-05-10T10:05
2025-05-10T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, отравились во время похода на Долгоруковскую яйлу. Им потребовалась помощь спасателей и эвакуация.Как сообщают в республиканском Главке МЧС РФ, изначально точное местонахождение людей было не известно.Семью доставили в ближайший населенный пункт и передали врачам скорой медицинской помощи. В спасательной операции были задействованы пять специалистов и одна единица техники.В МЧС в связи со случившимся еще раз напоминают о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма
В горах Крыма эвакуировали отравившуюся семью с тремя детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, отравились во время похода на Долгоруковскую яйлу. Им потребовалась помощь спасателей и эвакуация.
Как сообщают в республиканском Главке МЧС РФ, изначально точное местонахождение людей было не известно.
"Спасатели обнаружили группу туристов около реки Бурульча, на Лопуховой поляне. Всего в составе незарегистрированной группы туристов было 14 человек", - говорится в приведенной информации.
Семью доставили в ближайший населенный пункт и передали врачам скорой медицинской помощи. В спасательной операции были задействованы пять специалистов и одна единица техники.
В МЧС в связи со случившимся еще раз напоминают о необходимости регистрации даже небольшой группы туристов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.