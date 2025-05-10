https://crimea.ria.ru/20250510/ssha-predlozhili-pomosch-pakistanu-v-konflikte-s-indiey-1146341771.html

США предложили помощь Пакистану в конфликте с Индией

США предложили помощь Пакистану в конфликте с Индией - РИА Новости Крым, 10.05.2025

США предложили помощь Пакистану в конфликте с Индией

Соединенные Штаты Америки после заявления о начале крупномасштабной военной операции Пакистана против Индии предложили свою помощь в урегулировании конфликта... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T07:39

2025-05-10T07:39

2025-05-10T07:39

индия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки после заявления о начале крупномасштабной военной операции Пакистана против Индии предложили свою помощь в урегулировании конфликта. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром, пишет РИА Новости.Ранее телеканал Geo сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.Кроме того, Пакистан утверждает, что в результате кибератаки вывел из строя 70% электросети Индии.7 мая Минобороны Индии провело операцию на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в России глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном.По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, это обострение конфликта между Индией и Пакистаном выгодно Западу, поскольку мешает реализации глобального китайского проекта "Один пояс – один путь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, пакистан, сша, марко рубио, в мире, политика, внешняя политика, новости