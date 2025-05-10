США предложили помощь Пакистану в конфликте с Индией
Госсекретарь США предложил Пакистану помощь в урегулировании конфликта с Индией
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Соединенные Штаты Америки после заявления о начале крупномасштабной военной операции Пакистана против Индии предложили свою помощь в урегулировании конфликта. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром, пишет РИА Новости.
"Госсекретарь Марко Рубио ранее сегодня поговорил с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром. Он продолжил призывать обе стороны (конфликта - ред.) к поиску путей по деэскалации и предложил помощь США для старта конструктивных переговоров во избежание будущих конфликтов", - говорится в публикации на сайте госдепа.
Ранее телеканал Geo сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.
"Индийская авиабаза Удхампур - важная боевая позиция - и авиабаза Патханкот подверглись тяжелым ударам", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в службе безопасности.
Кроме того, Пакистан утверждает, что в результате кибератаки вывел из строя 70% электросети Индии.
7 мая Минобороны Индии провело операцию на территории Пакистана в ответ на теракт в Пахалгаме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в России глубоко обеспокоены усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном.
По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, это обострение конфликта между Индией и Пакистаном выгодно Западу, поскольку мешает реализации глобального китайского проекта "Один пояс – один путь".
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