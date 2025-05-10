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Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин
Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин
Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в некоторый районах страны. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T21:28
2025-05-10T21:28
2025-05-10T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в некоторый районах страны. Об этом в ходе встречи с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре заявил президент РФ Владимир Путин.Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в свою очередь попросил Россию помочь его стране с технологиями и обменом опыта."В Африке много нужд в том, что касается оснащения, техники... Нам предстоит много работы. Мы хотели бы попросить помощь. И главное, с чем вы можете нам помочь - это с обменом, с тем, чтобы передать технологии, опыт",- сказал Траоре.10 мая также состоялась встреча главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре."Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", – приводит слова Белоусова российское ведомство.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два государства для двух народов: Путин об Израиле и ПалестинеРоссия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главноеПрезидент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины
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владимир путин (политик), россия, африка, политика, новости, в мире
Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин
Путин провел переговоры с президентом Буркина-Фасо
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в некоторый районах страны. Об этом в ходе встречи с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо", - сказал Путин.
Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в свою очередь попросил Россию помочь его стране с технологиями и обменом опыта.
"В Африке много нужд в том, что касается оснащения, техники... Нам предстоит много работы. Мы хотели бы попросить помощь. И главное, с чем вы можете нам помочь - это с обменом, с тем, чтобы передать технологии, опыт",- сказал Траоре.
10 мая также состоялась встреча главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре.
"Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", – приводит слова Белоусова российское ведомство.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
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