https://crimea.ria.ru/20250510/rossiya-prodolzhit-okazyvat-afrike-pomosch-v-borbe-s-radikalami---putin-1146353580.html

Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин

Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин

Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в некоторый районах страны. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T21:28

2025-05-10T21:28

2025-05-10T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в некоторый районах страны. Об этом в ходе встречи с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре заявил президент РФ Владимир Путин.Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в свою очередь попросил Россию помочь его стране с технологиями и обменом опыта​."В Африке много нужд в том, что касается оснащения, техники... Нам предстоит много работы. Мы хотели бы попросить помощь. И главное, с чем вы можете нам помочь - это с обменом, с тем, чтобы передать технологии, опыт",- сказал Траоре.10 мая также состоялась встреча главы Минобороны РФ Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре."Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", – приводит слова Белоусова российское ведомство.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два государства для двух народов: Путин об Израиле и ПалестинеРоссия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главноеПрезидент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, африка, политика, новости, в мире