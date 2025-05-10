Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев
Пушков назвал визит западных политиков в Киев желанием продолжать уже проигранную войну
11:37 10.05.2025 (обновлено: 11:39 10.05.2025)
© AP Photo Stefan RousseauПремьер-министр Польши Дональд Туск, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмануэль Макрон, жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская и канцлер Германии Фридрих Мерц на Майдане в Киеве, 10 мая 2025 года, во время встречи европейских лидеров для переговоров
© AP Photo Stefan Rousseau
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался о визите в Киев политиков коллективного Запада для участия в так называемой "коалиции желающих".
В субботу в столицу Украины для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
"Они хотят продолжать уже проигранную войну", - в нескольких словах описал происходящее Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее из украинских СМИ стало известно, что на киевском вокзале европейцев встречали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.
9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, на которой новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В ответ на это заявление российский сенатор Алексей Пушков отметил, что его слова сигнализируют о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину.
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