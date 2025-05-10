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Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев
Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев
Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался о визите в Киев политиков коллективного Запада для участия в так называемой "коалиции желающих". РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T11:37
2025-05-10T11:39
алексей пушков
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политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался о визите в Киев политиков коллективного Запада для участия в так называемой "коалиции желающих".В субботу в столицу Украины для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.Ранее из украинских СМИ стало известно, что на киевском вокзале европейцев встречали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, на которой новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В ответ на это заявление российский сенатор Алексей Пушков отметил, что его слова сигнализируют о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление о переговорах с УкраинойФицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в МосквуПридется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине
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алексей пушков, украина, политика, внешняя политика, эммануэль макрон, дональд туск, кир стармер, фридрих мерц, киев, новости, польша, великобритания, германия, франция
Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев

Пушков назвал визит западных политиков в Киев желанием продолжать уже проигранную войну

11:37 10.05.2025 (обновлено: 11:39 10.05.2025)
 
© AP Photo Stefan RousseauПремьер-министр Польши Дональд Туск, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмануэль Макрон, жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская и канцлер Германии Фридрих Мерц на Майдане в Киеве, 10 мая 2025 года, во время встречи европейских лидеров для переговоров
Премьер-министр Польши Дональд Туск, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмануэль Макрон, жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская и канцлер Германии Фридрих Мерц на Майдане в Киеве, 10 мая 2025 года, во время встречи европейских лидеров для переговоров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo Stefan Rousseau
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался о визите в Киев политиков коллективного Запада для участия в так называемой "коалиции желающих".
В субботу в столицу Украины для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
"Они хотят продолжать уже проигранную войну", - в нескольких словах описал происходящее Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее из украинских СМИ стало известно, что на киевском вокзале европейцев встречали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.
9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, на которой новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В ответ на это заявление российский сенатор Алексей Пушков отметил, что его слова сигнализируют о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину.
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