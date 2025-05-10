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Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев

Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался о визите в Киев политиков коллективного Запада для участия в так называемой "коалиции желающих". РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T11:37

2025-05-10T11:37

2025-05-10T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался о визите в Киев политиков коллективного Запада для участия в так называемой "коалиции желающих".В субботу в столицу Украины для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.Ранее из украинских СМИ стало известно, что на киевском вокзале европейцев встречали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и глава украинского МИД Андрей Сибига.9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, на которой новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В ответ на это заявление российский сенатор Алексей Пушков отметил, что его слова сигнализируют о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление о переговорах с УкраинойФицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в МосквуПридется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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