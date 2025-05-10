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Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины

Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины

Бразилия готова выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции по итогам визита в Россию сказал... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T12:40

2025-05-10T12:40

2025-05-10T12:41

бразилия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Бразилия готова выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции по итогам визита в Россию сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.Также глава Бразилии подчеркнул, что подстегивать конфликт на Украине – это безумие.Он подчеркнул, что Россия – важный партнер для Бразилии по малым ядерным реакторам, которые позволят этой южноамериканской стране всегда быть обеспеченной энергией. Сотрудничество в рамках энергетики Бразилия хотела бы нарастить с Россией, в том числе по нефти и газу.Ранее президент Бразилии заявлял, что хотел бы в ходе своего визита обсудить с российской стороной военную, космическую, научно-экономическую, образовательную сферы и вопросы энергетики.9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в КиевЕвропу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – ПесковКим Чен Ын дал громкое обещание России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, переговоры, россия, украина, луис инасиу да силва, политика, внешняя политика, новости, москва