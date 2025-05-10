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Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины
Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины
Бразилия готова выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции по итогам визита в Россию сказал... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T12:40
2025-05-10T12:40
2025-05-10T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Бразилия готова выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции по итогам визита в Россию сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.Также глава Бразилии подчеркнул, что подстегивать конфликт на Украине – это безумие.Он подчеркнул, что Россия – важный партнер для Бразилии по малым ядерным реакторам, которые позволят этой южноамериканской стране всегда быть обеспеченной энергией. Сотрудничество в рамках энергетики Бразилия хотела бы нарастить с Россией, в том числе по нефти и газу.Ранее президент Бразилии заявлял, что хотел бы в ходе своего визита обсудить с российской стороной военную, космическую, научно-экономическую, образовательную сферы и вопросы энергетики.9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в КиевЕвропу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – ПесковКим Чен Ын дал громкое обещание России
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бразилия, переговоры, россия, украина, луис инасиу да силва, политика, внешняя политика, новости, москва
Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины
Президент Бразилии заявил о готовности стать посредником в переговорах России и Украины
12:40 10.05.2025 (обновлено: 12:41 10.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Бразилия готова выступить посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции по итогам визита в Россию сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Бразилия входит в группу стран вместе с Китаем и развивающимися странами, группу "Друзей мира", и я сказал президенту России Владимиру Путину, что мы готовы помочь переговорам, если две страны, которые друг другу противостоят, этого хотят", - цитирует политика РИА Новости.
Также глава Бразилии подчеркнул, что подстегивать конфликт на Украине – это безумие.
"Европа перевооружается, боясь войны, что безумно, Англия перевооружается, Япония перевооружается. То есть мы тратим триллионы долларов на оружие, когда миру нужно, чтобы мы их тратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих. Вот такой мир мы хотим построить", - заявил Лула да Силва.
Он подчеркнул, что Россия – важный партнер для Бразилии по малым ядерным реакторам, которые позволят этой южноамериканской стране всегда быть обеспеченной энергией. Сотрудничество в рамках энергетики Бразилия хотела бы нарастить с Россией, в том числе по нефти и газу.
Ранее президент Бразилии заявлял, что хотел бы в ходе своего визита обсудить с российской стороной военную, космическую, научно-экономическую, образовательную сферы и вопросы энергетики.
9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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