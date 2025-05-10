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Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы

Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы

Одиннадцать человек спасены, еще 41 жилец эвакуирован на пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Приморский под Феодосией. Об этом сообщили в Главке МЧС... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T11:22

2025-05-10T11:22

2025-05-10T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек спасены, еще 41 жилец эвакуирован на пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Приморский под Феодосией. Об этом сообщили в Главке МЧС России по Крыму.Отмечается, что пожар вспыхнул в ночь на субботу на четвертом и пятом этажах жилого дома на улице Гагарина. Огонь охватил 15 квадратных метров.В квартире также был обнаружен пострадавший хозяин жилья. С термическими ожогами он направлен в Феодосийскую городскую больницу, добавили спасатели.С возгоранием боролись 15 специалистов и три единицы техники. Огонь был потушен в 03:03.Причины происшествия устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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