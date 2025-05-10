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Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы
Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы
Одиннадцать человек спасены, еще 41 жилец эвакуирован на пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Приморский под Феодосией. Об этом сообщили в Главке МЧС... РИА Новости Крым, 10.05.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек спасены, еще 41 жилец эвакуирован на пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Приморский под Феодосией. Об этом сообщили в Главке МЧС России по Крыму.Отмечается, что пожар вспыхнул в ночь на субботу на четвертом и пятом этажах жилого дома на улице Гагарина. Огонь охватил 15 квадратных метров.В квартире также был обнаружен пострадавший хозяин жилья. С термическими ожогами он направлен в Феодосийскую городскую больницу, добавили спасатели.С возгоранием боролись 15 специалистов и три единицы техники. Огонь был потушен в 03:03.Причины происшествия устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы

В Феодосии на пожаре в многоэтажке спасены двое детей и девять взрослых

11:22 10.05.2025 (обновлено: 11:28 10.05.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены 41 эвакуированы
Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены 41 эвакуированы
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек спасены, еще 41 жилец эвакуирован на пожаре в многоэтажном жилом доме в поселке Приморский под Феодосией. Об этом сообщили в Главке МЧС России по Крыму.
Отмечается, что пожар вспыхнул в ночь на субботу на четвертом и пятом этажах жилого дома на улице Гагарина. Огонь охватил 15 квадратных метров.

"Звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств спасено 11 человек, из них два ребенка. Так же огнеборцы эвакуировали 41 человека", - сказано в сообщении.

В квартире также был обнаружен пострадавший хозяин жилья. С термическими ожогами он направлен в Феодосийскую городскую больницу, добавили спасатели.
С возгоранием боролись 15 специалистов и три единицы техники. Огонь был потушен в 03:03.
Причины происшествия устанавливаются.
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КрымФеодосияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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