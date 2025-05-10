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Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя
Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя
Житель Армянска Руслан Масенко погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T14:56
2025-05-10T14:56
2025-05-10T14:56
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василий телиженко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Житель Армянска Руслан Масенко погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.Всех, кто хочет отдать последние почести герою, приглашают на прощание, которое состоится в 13:00 в Свято-Георгиевском храме Армянска в воскресенье, 11 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, армянск, василий телиженко, участники сво, герои сво, утраты, общество
Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя
В Армянске простились с героем спецоперации Русланом Масенко