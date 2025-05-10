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Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя

Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя

Житель Армянска Руслан Масенко погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T14:56

2025-05-10T14:56

2025-05-10T14:56

крым

армянск

василий телиженко

участники сво

герои сво

утраты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Житель Армянска Руслан Масенко погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава администрации города Василий Телиженко.Всех, кто хочет отдать последние почести герою, приглашают на прощание, которое состоится в 13:00 в Свято-Георгиевском храме Армянска в воскресенье, 11 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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армянск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армянск, василий телиженко, участники сво, герои сво, утраты, общество