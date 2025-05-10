https://crimea.ria.ru/20250510/peregovory-putina-s-glavoy-abkhazii-o-chem-govorili-prezidenty-1146354692.html

Переговоры Путина с главой Абхазии: о чем говорили президенты

Переговоры Путина с главой Абхазии: о чем говорили президенты - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Переговоры Путина с главой Абхазии: о чем говорили президенты

Россия готова развивать сотрудничество с Абхазией в сфере туризма и экономики. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на переговорах с главой Абхазии Бадрой РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T23:31

2025-05-10T23:31

2025-05-10T23:41

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Россия готова развивать сотрудничество с Абхазией в сфере туризма и экономики. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на переговорах с главой Абхазии Бадрой Гунбой в Кремле. По словам российского лидера, в планах стран на этот год входит наращивание туристического потока.При этом Москва планирует продолжать сотрудничество с Сухумом в сфере экономики и в гуманитарной области, в частности, в образовании и здравоохранении, подчеркнул Путин.В свою очередь Гунба на встрече с Путиным поблагодарил за особое отношение к безопасности республики."Для нас очень важна реализация инфраструктурного проекта открытия аэропорта, который 32 года не работал. Сегодня воздушное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия восстановлено", - отметил глава республики.Он также пригласил президента России в посетить Абхазию. Путин принял приглашение.Для Гунбы это первая после вступления в должность встреча с российским лидером. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - ПутинДва государства для двух народов: Путин об Израиле и ПалестинеРоссия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве: главное

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, абхазия, политика, новости, экономика